Trije 18-letniki pretepli domačina (19), policisti ukrepali tudi proti žrtvi

S PU Koper sporočajo, da so v nedeljo, 25. januarja 2026, okoli 1. ure policisti na območju Lucije obravnavali kršitev javnega reda in miru ter kaznivo dejanje Nasilništvo. V postopku je bilo ugotovljeno, da so trije 18-letniki, dva doma iz območja Domžal in eden iz območja Kamnika pretepli 19-letnega domačina in ga lažje telesno poškodovali. Za vse 18-letnike bo podana kazenska ovadba. Pretepeni 19-letnik v postopku s policisti ni upošteval njihovih ukazov, zato so bila zanj uporabljena prisilna sredstva in izdan mu je bil plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 158 primerih in na številko 113 prejeli skupno 497 klicev. Obravnavali so eno prometno nesrečo v kateri je bila ena oseba lažje poškodovana, petindvajset prometnih nesreč z materialno škodo in zasegli eno vozilo. S področja kriminalitete šest tatvin, tri spletne goljufije, po eno kaznivo dejanje lahka telesna poškodba in nasilništvo. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali sedemkrat, ter pri tem enega kršitelja pridržali.