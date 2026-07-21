Trije Bosanci so se izdajali za mlado žensko in ujeli Slovence v past: poglejte, kaj so zahtevali od žrtev

Policisti Policijske postaje Maribor II so prejšnji teden odvzeli prostost trem državljanom Bosne in Hercegovine, starim 19, 20 in 21 let zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve šestih kaznivih dejanj, in sicer dveh kaznivih dejanj ropa, dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, kaznivega dejanja nasilništva ter poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja. Enega izmed osumljenih so policisti predhodno že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj.

Lažni profil, da gre za mlajšo žensko

Tako so osumljenci preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, kjer so komunicirali s tremi oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se v juliju dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so do njih pristopili osumljenci. Od oškodovancev so zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda, pri tem so jim tudi grozili, jim ukradli vrednejše predmete ter jim s fizičnim nasiljem povzročili lahke telesne poškodbe.

Pri osumljencih so bile opravljene hišne preiskave, med katerimi so bili zaseženi predmeti, pomembni za nadaljnji kazenski postopek.

Po zaključku predkazenskega postopka so bili vsi trije osumljenci zaradi utemeljenega suma storitve navedenih kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedeni k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper vse tri najprej odredil sodno pridržanje, naslednji dan pa zoper dva osumljenca odredil pripor.