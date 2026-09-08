Trije kolesarji padli v dveh dneh: dva z Mangartske ceste odpeljal helikopter, tretji v Solkanu čez krmilo

Konec tedna je bil za kolesarje na severnem Primorskem zelo neprijeten. Na Mangartski cesti sta v soboto padla madžarski kolesar in slovenska kolesarka, oba pa so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center. Dan pozneje se je kolesar poškodoval še v Solkanu. V soboto, 5. septembra, ob 15.05 so policiste obvestili o prometni nesreči na regionalni turistični cesti Strmec–Mangartsko sedlo. Približno kilometer pred zapornico je zaradi neprilagojene hitrosti padel 47-letni državljan Madžarske in se predvidoma huje poškodoval. Policija navaja sum zloma ključnice in izpaha ramena.

Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Bovec, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin. Nato ga je prevzela dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči, helikopter Slovenske vojske pa ga je prepeljal v UKC Ljubljana.

Padla tudi slovenska kolesarka

Medtem ko so policisti obravnavali nesrečo madžarskega kolesarja, se je pri njih zglasila še 50-letna slovenska kolesarka. Tudi ona je padla na Mangartski cesti, in sicer v prvem tunelu. Po prvih podatkih se je lažje poškodovala. Prvo pomoč so ji nudili gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin, nato pa so tudi njo skupaj z madžarskim kolesarjem s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

V Solkanu čez krmilo

Nesreče se s tem niso končale. V nedeljo, 6. septembra, ob 7.31 je v Solkanu padel še 54-letni kolesar. Policisti so ugotovili, da je vozil po Prvomajski ulici iz smeri Nove Gorice proti Solkanu, ko je izgubil nadzor nad kolesom in padel čez krmilo na vozišče. Utrpel je poškodbe glave in odrgnine po nogah. Na kraju so posredovali gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem NMP ZD Nova Gorica. Ti so poškodovanega kolesarja odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.