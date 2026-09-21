Trije mladoletniki zaloteni ob železniški progi, zadržali so jih občani

Ljubljanski operativno komunikacijski center je v zadnjih 24 urah prejel 717 klicev, od tega 189 zaradi interventnih dogodkov. Policisti so med drugim obravnavali več tatvin, vlomov in primerov poškodovanja tuje stvari.

Posebej izstopata dve drzni tatvini na območju Bežigrada, ki sta se zgodili včeraj okoli 14. ure. Neznana storilca sta se z električnim skirojem približala ženskama, ki sta se vozili s kolesom, ter jima iz koles iztrgala torbici. Nato sta pobegnila. Oblečena sta bila v črna oblačila, na glavi pa sta imela podkapi. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

Na območju Grosuplja pa so občani v bližini železniške proge zadržali tri mladoletnike. Policisti so ugotovili, da so pred tem prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo. Ker vodniki niso bili v uporabi, vlakovni promet ni bil ogrožen. Policija primer obravnava kot poskus velike tatvine, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Ljubljana.