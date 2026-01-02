Trije otroci pri OŠ Pivka našli pirotehniko, 13-letnik hudo poškodovan

V zadnjih 48 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 329 klicev. Med 129 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 21 prometnih nesreč, 18 kršitev javnega reda in miru ter 15 kaznivih dejanj. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 9 intervencij na javnem kraju, 9 pa v zasebnih prostorih. 3 kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, so pridržali, sporočajo s PU Koper.

V četrtek, 1. januarja 2026, so policisti ob 17.20 dobili obvestilo, da je v Pivki otroku v roki počila petarda. Takoj so ga odpeljali v SB Izola. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je poškodovan 13-letnik. »Poškodovano ima čelo, vse prste desne roke, tri prste leve roke in sluh. Trije otroci naj bi na košarkarskem igrišču pri OŠ Pivka našli manjšo debelejšo petardo. Odšli so v podhod pod železnico, kjer je poškodovani prižgal netilko in pirotehnično sredstvo mu je počilo v roki. Po dogodku je sam obvestil starša, ki sta ga prišla iskat. Policisti še zbirajo obvestila o dogajanju, opravili so ogled kraja in zavarovali 8 različnih pirotehničnih sredstev,« sporočajo s PU Koper ter dodajajo, da bo podano poročilo na CSD.