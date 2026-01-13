Trimesečnega Maja oživljali dve uri, a bilo je zaman

Dečkova mama je ostala še brez drugih dveh otrok, sledile so grožnje.
Galerija
Po naših podatkih sta se dekle in njen partner vrnila v neprimerno okolje, kjer sta bivala že prej (simbolična fotografija). FOTO: Črt Piksi
Bil je prvi dan lanskega leta, ko je Belo krajino pretresla smrt trimesečnega dečka Maja, čigar varnost in skrb zanj sta bili v rokah njegove mame, takrat 19-letne Rominje, mamice treh malčkov, njihov oče pa je bil v tistem času v zaporu. Dekle je z otroki v Radovico, obmejno vas v Beli krajini, prišlo dva dni pred novim letom, Center za socialno delo Metlika ji je namreč v hiši na začetku vasi našel varen, topel dom. Prej je dekle z otroki živelo v gozdu, bili so v baraki brez vode, elektrike, ogrevanja, obkroženi s smetmi in vsemogočo navlako. Tisti dan je bila sreda, okoli desetih dopoldne ...