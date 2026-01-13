  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPRIMERNI POGOJI ZA BIVANJE

Trimesečnega Maja oživljali dve uri, a bilo je zaman

Dečkova mama je ostala še brez drugih dveh otrok, sledile so grožnje.
Po naših podatkih sta se dekle in njen partner vrnila v neprimerno okolje, kjer sta bivala že prej (simbolična fotografija). FOTO: Črt Piksi
Po naših podatkih sta se dekle in njen partner vrnila v neprimerno okolje, kjer sta bivala že prej (simbolična fotografija). FOTO: Črt Piksi
Tanja Jakše Gazvoda
 13. 1. 2026 | 05:00
4:16
A+A-
Bil je prvi dan lanskega leta, ko je Belo krajino pretresla smrt trimesečnega dečka Maja, čigar varnost in skrb zanj sta bili v rokah njegove mame, takrat 19-letne Rominje, mamice treh malčkov, njihov oče pa je bil v tistem času v zaporu. Dekle je z otroki v Radovico, obmejno vas v Beli krajini, prišlo dva dni pred novim letom, Center za socialno delo Metlika ji je namreč v hiši na začetku vasi našel varen, topel dom. Prej je dekle z otroki živelo v gozdu, bili so v baraki brez vode, elektrike, ogrevanja, obkroženi s smetmi in vsemogočo navlako. Tisti dan je bila sreda, okoli desetih dopoldne ...

Več iz teme

otroksmrtBela krajinacenter za socialno deloRadovica
ZADNJE NOVICE
08:02
Šport  |  Športni trači
VISOK DOBITEK

Športni poznavalec s Štajerske vplačal deset, zadel pa 7750,04 evra

Ljubitelje športnih stav so pritegnili različni športi, v ospredju pa je nogomet.
13. 1. 2026 | 08:02
07:42
Bulvar  |  Glasba in film
LETOS MNOGO NOVOSTI

Po osmih letih Bruno Mars z novim albumom

Izid novih stvaritev napovedujejo tudi Madonna, McCartney, Harry Styles in Lana Del Rey.
13. 1. 2026 | 07:42
07:38
Bulvar  |  Domači trači
VIKEND GNEČA

Nedeljsko smučanje na Pohorju razjezilo vplivnico: »Nikoli več«

Slovenska vplivnica Klara Kralj je po nedeljskem obisku Pohorja razburjeno opisala dve uri čakanja in dolge kolone.
13. 1. 2026 | 07:38
07:37
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Opozicija razdeljena: Kordiš zahteva socialno pravičnost, Logar pa delujočo državo

Razprava o zdravstvu, plačah in vlogi oblasti je razgalila globoke ideološke razlike ter različne predstave o tem, kam naj se usmeri država.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 07:37
07:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILO NIJZ

Nevarna barvila: najpogosteje jih najdemo v teh živilih

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, naj bo v prehrani čim manj živil, ki vsebujejo barvila.
13. 1. 2026 | 07:29
07:22
Bulvar  |  Glasba in film
UMIRJENA PESEM

Hannah Leah Mancini s protistrupom sovraštvu

Ameriška pevka, ki že vrsto let ustvarja v Sloveniji, je izdala novo pesem.
13. 1. 2026 | 07:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki