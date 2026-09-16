Trk dveh motorjev pri Hraščah: poškodovani obe sopotnici, cesta skoraj uro zaprta

Na cesti od Hrašč proti Hruševju se je včeraj okoli 15. ure zgodila hujša prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva motorista s sopotnicama. Obe sopotnici sta se poškodovali, cesta pa je bila zaradi nesreče zaprta skoraj eno uro.

Po prvih ugotovitvah policistov je 56-letni motorist s sopotnico spregledal, da 52-letni motorist pred njim zavija, in trčil v zadnji del njegovega motorja. Oba motorista sta po trčenju padla.

V nesreči sta se poškodovali obe sopotnici. Cesto so ponovno odprli ob 15.57. Policisti še zbirajo obvestila, po končanem postopku pa bo sledil ustrezen ukrep.

Pri Kopru napihal 0,70 mg/l

Ob 22.30 so policisti pri Kopru ustavili 43-letnega voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,70 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog. Le nekaj ur pozneje, ob 2.45, pa so na Čenturju ustavili še 48-letnega voznika. Hitri test na droge je bil pozitiven na kokain. Voznik je strokovni pregled odklonil, zato tudi zoper njega sledi obdolžilni predlog.