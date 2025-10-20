Trk v Kopru: voznik avtobusa izsilil najstnika, 72-letnica z glavo udarila v ročaj

V petek, 17. oktobra, ob 18.48, se je na Cesti na Markovec v Kopru zgodila prometna nesreča. Po ugotovitvah policije je 65-letni voznik avtobusa v krožišču izsilil prednost 18-letnemu vozniku osebnega vozila iz okolice Portoroža in trčil vanj.

Ob sunkovitem zaviranju se je 72-letna potnica na avtobusu z glavo udarila v ročaj sedeža ter se pri tem lahko telesno poškodovala. Policisti bodo zoper voznika avtobusa podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.