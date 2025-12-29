Trojni morilec je bil prvi v Sloveniji obsojen na dosmrtno ječo

POKOL ZA BOŽIČ JE NAPOVEDAL

Pet let od krvavega zločina Silva Drevenška v Gerečji vasi.

Zavijanje siren je 25. decembra 2020 ob 16.30 pretrgalo spokojen božični dan v Gerečji vasi pri Ptuju. Petintridesetletni Silvo Drevenšek je s kuhinjskim nožem umoril nekdanjo partnerico in njene starše. Mojco Lešnik je štirikrat zabodel v prsi in trebuh, nesojenega tasta Branimirja Lešnika je zabodel 11-krat. V usta, obraz, hrbet. Celo vsega hudega vajeni policijski preiskovalci, tako imenovani krvniki, so bili v šoku. Jožici Lešnik, nesojeni tašči, je Drevenšek zadal kar 24 ran. Tudi v hrbet. Kakor da jo je zabodel, ko mu je poskušala zbežati. Prav ona je namreč imela toliko moči, da se je ...