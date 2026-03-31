Trojni morilec odkorakal iz pripora: »Pridi, četnik, da te obesimo«

NIHČE NE VE, KJE JE

Djordje Radujković je bil v odsotnosti obsojen za umor treh policistov. Želijo si ga v hrvaškem zaporu, a ga Slovenija ni izročila.

V naši državi je poteklo devet mesecev izročitvenega pripora, kolikor ga je formalno dovoljenega, za Djordeja Radujkovića, francoskega državljana srbske narodnosti, za katerim je Hrvaška razpisala evropski nalog za prijetje in predajo. Zato je že več kot dober mesec na prostosti. Višje mariborsko sodišče je namreč dvakrat ugovarjalo sklepu soboškega okrožnega sodišča, ki je na prvi stopnji odločilo, da se mora Radujkovića izročiti Hrvaški. Soboško sodišče pa ga je nato februarja letos preprosto moralo izpustiti na prostost. »Dne 10. februarja 2026 je potekel devetmesečni rok od sklepa o ...