Trupla starostnikov so morali nositi po stopnišču

HOTEL DIANA

Milijonski spor se je vnel med družbo Prekmurka in Domom starejših Rakičan. Sodišče ugotavlja, ali so bile razmere za bivanje v Hotelu Diana za varovance primerne.

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti poteka gospodarski spor med družbo Prekmurka in Domom starejših (DS) Rakičan zaradi domnevnega neplačevanja računov za uporabo prostorov v Hotelu Diana. Dejan Rituper, direktor Prekmurke in lastnik Diane, v tožbi zahteva plačilo skoraj milijona evrov najemnine na podlagi aneksa k pogodbi, po katerem bi hotel postal stalna enota doma do leta 2043. Stališče DS Rakičan pa je, da je najemna pogodba z 31. decembrom 2023, ko so se stanovalci vrnili v prenovljeno matično enoto, prenehala veljati. Rakičanski dom Rituperju ne poravnava računov, ki jih ta izdaja na ...