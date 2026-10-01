Truplo v reki Krki, odrejena je bila sanitarna obdukcija

Policisti PP Dolenjske Toplice so včeraj ob 17.03 v Šmihelu pri Žužemberku obravnavali najdbo trupla v reki Krki. Policisti so opravili ogled, odrejena je bila sanitarna obdukcija, sporočajo s PU Novo mesto.

Kot smo že poročalo, so policisti PP Šentjernej prav tako včeraj v Brezju pri Šentjerneju obravnavali smrtno nesrečo pri delu. Moški je med obiranjem orehov omahnil in padel z drevesa z višine približno štirih metrov. Kljub nudenju nujne medicinske pomoči je na kraju umrl.