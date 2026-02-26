  • Delo d.o.o.
NASILNEŽ

Tržiški policisti v akcijo: 61-letni moški se je žaljivo vedel do uradniškega osebja

Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala, so zagotovili na PU Kranj.
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/delo
M. U.
 26. 2. 2026 | 14:03
1:22
Tržiški policisti so v sredo nekaj pred 9. uro intervenirali v eni izmed socialnih ustanov, kjer se je 61-letni moški drzno in žaljivo vedel do uradniškega osebja. Policisti so mu izdali plačilni nalog v znesku 300 evrov.

Zagotovimo ničelno toleranco do nasilja

Vsako nasilno dejanje nad uslužbenci javnih ustanov, zdravstvenih domov, bolnišnic, poslovalnic, prodajaln, socialnih ali upravnih ustanov je nedopustno in ga policija ne bo tolerirala.

Doživljaš nasilje? Nisi sam/-a!

Nasilje preneha le tako, da ga ustavimo, vendar je ta korak lažji, če ob tem nismo sami. Prijava policiji je ključna za zaščito žrtve in ukrepanje zoper povzročitelja. Če ste vi ali kdo drug žrtev nasilja, lahko prijavo podate na najbližji policijski postaji. Za primere, ko je ogroženo življenje oziroma je potrebno takojšnje ukrepanje policije, nas pokličite na telefonsko številko policije za klic v sili 113.

Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala, so zagotovili na PU Kranj. 

 

