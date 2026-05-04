ODSTRANILI POSLEDICE NESREČE

Po 10 urah primorka končno odprta (FOTO in VIDEO)

Odstranili so posledice jutranje prometne nesreče, ko se je prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus ukrajinske registracije.
Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Postojno in Razdrtim proti Ljubljani FOTO: Promet.si
M. U.
 4. 5. 2026 | 14:48
 4. 5. 2026 | 16:47
Primorska avtocesta je po 11 urah spet odprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ker so odstranili posledice prometne nesreče, ki se je zgodila danes okoli 7. ure, navaja prometnoinformacijski center

Zastoji

Na primorski avtocesti:
- med Dragomerom in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda približno 1 ura;
- med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, zamuda približno 15 minut.

Na štajerski avtocesti:
- Ljubljana - Šentjakob proti Mariboru,
- Žalec - Šentrupert proti Ljubljani, zamuda 30 minut.

Zastoji so tudi na regionalnih cestah:
- Dragomer - Vrhnika - Logatec na posameznih odsekih,
- Senožeče - Postojna,
- Lesce - Bled v obe smeri,
- Ljubljana - Trzin,
- Vodice - Moste v obe smeri.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tovornih vozil 1 km.

Primorska avtocesta je bila zaprta od jutra. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, se je v nesreči prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus ukrajinske registracije. Voznik tovornjaka, ki je bil po prvih informacijah povzročitelj prometne nesreče, je bil lažje poškodovan, so še pojasnili na policiji.

Poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone

Še vedno pa poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone, in sicer na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku in na hitri cesti Vrtojba-Nanos.

Strpno in varno tudi v zastojih opozarja policija

V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolgezastoje. Zaradi teh dogodkov in povečanega prometa po praznikih so vozniki dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na izpostavljenih odsekih potekajo tudi obsežna vzdrževalna dela in zapore, ki so nujne za varnejšo in dolgoročno bolj pretočno cestno infrastrukturo. V takšnih razmerah je ključnega pomena, da vozniki ravnajo odgovorno, ohranjajo varnostno razdaljo, ne menjajo voznih pasov po nepotrebnem, ne vozijo po odstavnem pasu ter ob zastoju vedno pravilno oblikujejo reševalni pas. Reševalne službe so po zadnjih nesrečah tudi ponovno opozorile, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja.
Voznikom svetujemo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno. V vozilu naj imajo dovolj tekočine, zlasti če potujejo z otroki, starejšimi ali hišnimi ljubljenčki. V primeru daljšega čakanja naj ostanejo mirni in upoštevajo navodila pristojnih služb. Policija bo skupaj z upravljavcem cest in drugimi službami še naprej spremljala razmere ter ukrepala tam, kjer bo to potrebno za zagotavljanje varnosti in pretočnosti prometa. Zavedamo se, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi prispevamo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih situacij.
 

Tovorna vozila izločajo tudi na štajerski avtocesti, in sicer na prehodu Šentilj, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi.

Na štajerski avtocesti je v razcepu Zadobrova proti Mariboru promet oviran zaradi nesreče. Na regionalni cesti Razdrto - Vipava je popolna zapora med Mančami in Vipavo zaradi prometne nesreče. 

 

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
28. 4. 2026 | 11:22
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
28. 4. 2026 | 16:25
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
29. 4. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
