TRBOVLJE

Tudi razsoden človek je lahko hitro zaveden, če mu kdo maha z denarjem pred nosom

Goljuf mora znancu vrniti denarna sredstva, ki naj bi jih zanj oplemenitil.
Ju. P.
 13. 1. 2026 | 06:16
4:05
O tem priča sodna zgodba iz Trbovelj, s katero se je pred kratkim ukvarjajo tudi vrhovno sodišče. Možakar je namreč človeku, ki ga je – in kar je zagotovo vplivalo na njegovo presojo – poznal kot pridnega in vestnega, verjel, da bo njegov denar oplemenitil. A je ostal brez donosa in denarja. Prvostopenjsko sodišče je goljufa obsodilo na desetmesečno pogojno zaporno kazen, in sicer ob posebnem pogoju, da v preizkusni dobi treh let oškodovancu vrne 12.000 evrov, za kolikor ga je olajšal. Višje sodišče se je marca lani strinjalo, da je kazen primerna.

Sprva mu je pomahal s šopom bankovcev in mu dejal, da lahko tudi sam kaj zasluži.

Sodišča so ugotovila, da je bil obsojenec tisti, ki je načrtno in vztrajno ustvarjal zmoto o poslu, v katerega je mamil znanca. Oškodovanca je najprej prepričeval s prikazovanjem donosnosti; sprva mu je pred nosom pomahal s šopom bankovcem in mu dejal, da lahko tudi sam kaj zasluži. Nato je potegnil še bolj prepričljivo potezo – oškodovancu je rekel, naj mu da 500 evrov, on pa mu je nazaj takoj izročil 750 evrov. Ko je možakar ta denar uspešno unovčil, je bil že napol prepričan, da gre za dobro investicijo.

Več ko daš, več dobiš

Malo prepričevanja je sicer še bilo potrebnega. Za tem dogodkom ga je goljuf namreč še večkrat klical iz različnih neizsledljivih telefonskih številk, ga zavajal, da gre za varen in dobičkonosen posel, ter ga nagovarjal k nadaljnjemu poslovanju. Bil je tako vztrajen, da je naposled dobil, kar je hotel. Septembra 2022 je oškodovanec v vozilu obdolženca izročil 12.000 evrov gotovine. Kuverto je nato odnesel neznani moški, dvojica pa je v avtomobilu več kot pol ure čakala nanj. Goljuf medtem ni želel razkriti točnega zneska, ki bi ga oškodovanec lahko pričakoval, in je ves čas ponavljal le: »Več ko daš, več dobiš.« Nato je goljufu zazvonil telefon, češ da je kurirja prijela policija. Domnevnega vlagatelja je miril, da bo denar kljub temu dobil nazaj. A se je kasneje začel izgovarjati, da je tudi sam izgubil vložena sredstva. Na tej točki se je po prijavi vpletla policija, po sojenju pa je Okrajno sodišče v Trbovljah prevaranta obsodilo.

12 TISOČ EVROV mu je izpulil.

Da bi dejanje oškodovanca sicer lahko smatrali za lahkomiselno, so se strinjali sodniki Višjega sodišča v Ljubljani, ko so primer dobili predse, vendar to v ničemer ne spremeni vloge storilca kaznivega dejanja, čigar aktivnosti so bile usmerjene v to, da na goljufiv način iztrži čim več denarja. Odmahnili so z roko tudi ob argumentih, da zaradi zdravstvenih težav ni bil niti fizično sposoben izvršiti kaznivega dejanja, ker je imel težave s srcem. A že prvostopenjsko sodišče je njegovo zdravstveno stanje docela vzelo v obzir in ugotovilo, da je imel v tistem obdobju res težave s srcem, vendar pa te niso bile takšne narave, da bi mu preprečile izvršitev kaznivega dejanja. To je bilo ne nazadnje usmerjeno zgolj v besedno nagovarjanje oškodovanca in ni zahtevalo posebnega fizičnega napora. »Kot izhaja iz priložene zdravstvene dokumentacije, obdolženec v kritičnem času ni bil hospitaliziran, kar bi mu sicer lahko zagotovilo alibi, poleg tega pa je le dan po dogodku osebni zdravnici povedal, da se po prejetih zdravilih in težavah pred tednom dni počuti bolje,« so poudarili višji sodniki.

Tudi dejstvo, da obtoženec nima srebrnega avta citroën, s katerim se je pripeljal tistega dne, po mnenju sodišča še ne pomeni, da se dogodek ni zgodil, kot je zatrjeval. Tudi ena od policistk, ki ga pozna, je namreč dejala, da je pogosto menjal vozila, kar utemeljuje zaključek, da je za vožnjo očitno uporabljal vozila drugih. Obramba se je torej obrnila še na vrhovno sodišče, to pa je zahtevo za varstvo zakonitosti pred kratkim zavrnilo.

