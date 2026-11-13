Tudi Tilen Hudrap žrtev hekerjev, a storilci so pustili sled

Koroškemu basistu Tilnu Hudrapu, ki na največjih svetovnih odrih igra skupaj z nekaterimi od največjih svetovnih heavy metal zvezdnikov, so jo zagodli spletni hekerji. Glasbenik, ki prijateljuje s kolegi iz Iron Maiden, Judas Priest, Uriah Heep, Scorpions, ZZ Top in drugimi, je postal žrtev vdora v njegov uradni profil na Facebooku. Vdor se je zgodil nepričakovano, ko so napadalci prevzeli nadzor nad profilom, ki ga uporablja izključno za obveščanje sledilcev oziroma oboževalcev o svojih kulturnih projektih, glasbenih skupinah, svetovnih turnejah, novih albumih in intervjujih.

Tilnov prijatelj Tilen

Vse skupaj so na srečo še pravočasno odkrili. Pred časom je neznani storilec iz tujine ustvaril več lažnih profilov, ki so zlorabljali glasbenikovo identiteto, krajo osebnih podatkov pa so oboževalci hitro opazili in profil prijavili. Pravi absurd je, da je eden izmed lažnih profilov kontaktiral celo pravega Hudrapa. »Dobesedno bizarna izkušnja, ko prejmeš prošnjo za prijateljstvo od nekoga, ki ima mojo podobo in ime. Kot da bi dobil prošnjo za prijateljstvo od samega sebe,« pravi Tilen.

Kot da bi dobil prošnjo za prijateljstvo od samega sebe.

Z ekipo so nemudoma reagirali ter sprožili obsežno akcijo prijavljanja spornih profilov administratorjem omrežij, k množičnemu prijavljanju pa so pozvali tudi sledilce, da bi preprečili morebitne spletne prevare. Spletni goljufi pogosto ciljajo na prepoznavne osebnosti z namenom zavajanja njihovih sledilcev, zato glasbenik opozarja na previdnost in preverjanje pristnosti profilov.

Ker je profil ključno komunikacijsko orodje za njegovo mednarodno kariero, je bila hitra reakcija ključnega pomena. »S pomočjo tehnične podpore in strokovnjakov za spletno varnost nam je uspelo varnostno kopirati podatke in v celoti povrniti dostop do profila, še preden bi napadalcem uspelo povzročiti kakršno koli škodo,« se je oddahnil. In ne le to. Imel je še dodatno srečo.

Hitro po prstih

V napadu na njegov profil so storilci pustili sled. »Čeprav spletni goljufi pogosto mislijo, da so za zasloni varni in anonimni, je preiskovalcem s tehnično analizo uspelo izslediti natančne IP-naslove, s katerih je bil vdor izveden. S pomočjo teh podatkov so digitalne sledi vodile naravnost do konkretnih oseb. Identitete storilcev so zdaj znane in bodo zaradi nepooblaščenega vdora v tuji sistem ter poskusa kraje kazensko in pravno odgovarjali pred pristojnimi organi,« nam je povedal. Glasbenik torej opozarja vse sledilce na pomen spletne varnosti. Poudaril je, da nihče ni popolnoma varen pred kibernetskimi napadi, saj je sam imel zelo izdelane protokole, kontrolo ter trojno varstvo z gesli, a se je vseeno zgodilo. To se mu je sicer pripetilo prvič v vseh letih delovanja in upa, da tudi zadnjič.

Čeprav so hitro odkrili in blokirali napad, je po vnovični vzpostavitvi in delovanju strani naenkrat, poleg sprotnih, prejel še več kot 200 različnih sporočil. Kljub gomili, ki se je nakopičila, je pregledal prav vsako prejeto sporočilo in nanj odgovoril, pošiljateljem pa se je zaradi kaotične zadeve opravičil in jim pojasnil, kaj se je zgodilo.

Prijateljuje z glasbeniki iz Iron Maiden, Judas Priest, Uriah Heep. FOTO: Osebni Arhiv