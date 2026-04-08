Tuja pohodnika na višino 1900 metrov v kratkih hlačah, reševati so ju morali s helikopterjem (FOTO)

Čeprav je v dolinah že čutiti pomlad, so razmere v visokogorju še vedno povsem zimske. Slednje sta na lastni koži občutila tuja pohodnika, ki sta na velikonočni ponedeljek obstala pod Bohinjskimi vratci. Na višini okoli 1900 metrov, na poti iz doline Krme, zaradi izčrpanosti in neprimerne opreme nista mogla več nadaljevati poti. Čeprav nista bila poškodovana, je bila situacija dovolj resna, da je bilo potrebno posredovanje reševalnih služb.

Na pomoč je poletel helikopter Slovenske policije, v katerem sta bila poleg posadke tudi gorski reševalec letalec in zdravnik gorski reševalec letalec. Oba pohodnika so varno prepeljali v Mojstrano, kjer se je akcija uspešno zaključila. V pripravljenosti so bili tudi člani GRS Mojstrana.

Pomlad v dolini še ne pomeni tudi pomladi v gorah

Pred odhodom v gore je nujno preveriti vremensko napoved in dejanske razmere, pri čemer strokovnjaki priporočajo spremljanje podatkov ARSO. Pomembno je tudi izbrati ustrezna oblačila, vključno s toplimi jaknami, primerno obutvijo in v zimskih razmerah tudi derezami, cepinom ter lavinsko opremo. Prav tako je ključno, da pohodniki pot prilagodijo svojim izkušnjam in se o razmerah pozanimajo pri zanesljivih virih, kot je Planinska zveza Slovenije.

