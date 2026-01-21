Tujci pri nas delali brez dovoljenj, doletelo jih je to

Policija je pri kontroli gradbišča na območju Upravne enote Lendava obravnavala 10 državljanov Uzbekistana, ki so kot napoteni delavci v Sloveniji opravljali dela za gospodarsko družbo s sedežem na Hrvaškem, za kar pa niso imeli ustreznih dovoljenj. Po izvedenih prekrškovnih postopkih so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status.

Kot so sporočili z murskosoboške policijske uprave, so zoper tujce na gradbišču na območju UE Lendava, ki so jih obravnavali med ponedeljkovim poostrenim nadzorom nad delom in zaposlovanjem tujcev na območju Pomurja, zaradi nezakonitega prebivanja izvedli prekrškovne postopke po zakonu o tujcih. Po končanem postopku so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status. Prekrškovni postopek po zakonu o tujcih so zaradi omogočanja nezakonitega prebivanja tem tujcem v Sloveniji uvedli tudi zoper tujo pravno osebo. Dodajajo, da so lani policisti v Pomurju zaradi nezakonitega prebivanja obravnavali 47 tujcev, petim so izdali odločbe o vrnitvi.