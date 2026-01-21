  • Delo d.o.o.
NA GRADBIŠČU

Tujci pri nas delali brez dovoljenj, doletelo jih je to

Na gradbišču v Lendavi so odkrili 10 delavcev iz Uzbekistana brez dovoljenj.
Pri nas so opravljali dela za gospodarsko družbo s sedežem na Hrvaškem. Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel
Pri nas so opravljali dela za gospodarsko družbo s sedežem na Hrvaškem. Simbolična fotografija. FOTO: Voranc Vogel
I. R.
 21. 1. 2026 | 08:45
A+A-

Policija je pri kontroli gradbišča na območju Upravne enote Lendava obravnavala 10 državljanov Uzbekistana, ki so kot napoteni delavci v Sloveniji opravljali dela za gospodarsko družbo s sedežem na Hrvaškem, za kar pa niso imeli ustreznih dovoljenj. Po izvedenih prekrškovnih postopkih so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status.

Po izvedenih postopkih so jih napotili na Hrvaško, kjer imajo urejen status

Kot so sporočili z murskosoboške policijske uprave, so zoper tujce na gradbišču na območju UE Lendava, ki so jih obravnavali med ponedeljkovim poostrenim nadzorom nad delom in zaposlovanjem tujcev na območju Pomurja, zaradi nezakonitega prebivanja izvedli prekrškovne postopke po zakonu o tujcih. Po končanem postopku so bili napoteni na Hrvaško, kjer imajo urejen status. Prekrškovni postopek po zakonu o tujcih so zaradi omogočanja nezakonitega prebivanja tem tujcem v Sloveniji uvedli tudi zoper tujo pravno osebo. Dodajajo, da so lani policisti v Pomurju zaradi nezakonitega prebivanja obravnavali 47 tujcev, petim so izdali odločbe o vrnitvi.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
