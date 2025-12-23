Tuje številke, lažni »poštar« in prazni računi: spletni goljufi udarili na Tolminskem in Ajdovskem

V ponedeljek, 22. decembra, zjutraj, so policisti PP Tolmin prejeli prijavo spletne goljufije na Tolminskem, kjer je oškodovanec ostal brez denarja. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec že v soboto, 20. decembra, prek SMS sporočila s tuje telefonske številke poskušal priti do protipravne premoženjske koristi.

Goljuf se je pri tem lažno predstavljal oziroma zlorabil ime izvajalca poštnih storitev v Sloveniji in fizično osebo spravil v zmoto. Poslal ji je spletno povezavo za dostavo, nato pa jo z navodili na povezavi zapeljal, da je sledila korakom. Tako je storilec neupravičeno pridobil osebne podatke plačilne kartice, kasneje pa z bančnega računa oškodovanca prenakazal 1.000 evrov na račun v tujini. Policija okoliščine kaznivega dejanja goljufije po 211. členu KZ-1 še preiskuje.

Še višji znesek so policisti obravnavali včeraj, 22. decembra popoldne, na območju Policijske postaje Ajdovščina. Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec v času med 19. in 22. decembrom 2025 z uporabo spletne banke oškodovanca izvedel transakcijo v višini 4.500 evrov na transakcijski račun v tujini. Policija dogodek vodi kot kaznivo dejanje uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (po prvem odstavku 247. člena KZ-1), okoliščine pa še preiskuje.

Opozorila in preventivni nasveti policije

Ne nasedajte neznanim klicateljem! Internet je postal izjemno privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z zvijačami in obljubami izžamejo denar ali pridobijo dragocene finančne informacije. Spletni kriminalci so čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti, pri tem pa se vživijo v najrazličnejše vloge, samo da bi prišli do vašega denarja in/ali bančnih podatkov.

Če ste oškodovani, zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke), se čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavite Policiji. O morebitni zlorabi nemudoma obvestite tudi svojo banko.