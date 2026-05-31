Turistični minibus zdrsnil po brežini, dva potnika huje poškodovana! Domačin: Leta smo opozarjali, da se bo kaj takega zgodilo

OKC PU Koper je bil včeraj, 30. maja 2026, ob 10.58 obveščen o prometni nesreči v Predjami, v kateri je bil udeležen minibus hrvaških registrskih številk s 13 potniki .

Po prvih ugotovitvah je 71-letni voznik, državljan Hrvaške, z minibusom pripeljal na parkirišče, nato pa pri obračanju zapeljal vzvratno, pri tem prevozil robnik in zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. V nesreči so se lažje poškodovali voznik in 11 potnikov, državljanov Turčije, dva potnika pa sta utrpela hujše poškodbe. Enega so v UKC Ljubljana odpeljali s helikopterjem, drugega z reševalnim vozilom.

Domačin iz Predjame Andraž Kuret, ki živi v neposredni bližini kraja nesreče in je tudi pomagal pri reševanju potnikov iz vozila, je za televizijo dejal, da so lokalni prebivalci že "leta in leta opozarjali, da se bo kaj takega zgodilo". Prepričan je, da bi dogodek preprečila že preprosta ograja, a je opozoril, da se kljub množičnemu turizmu v infrastrukturo v okolici Predjamskega gradu ne vlaga, piše RTV Slovenija.

Po podatkih policije nihče od potnikov ni v življenjski nevarnosti. Avtobus so dvignili, delo na kraju pa zaključili ob 17.13. Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.