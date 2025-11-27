Tvegali smrt za nekaj evrov: tehnični pregledniki na ceste spuščali nevarne tovornjake in nezakonito služili

NA ŠKOFLJICI

Eno je imelo kritično napako: močno zrahljane pritrditvene vzmeti na sistemu obesitve koles.

Nekaj deset evrov podkupnine tehničnemu pregledniku, da ta bodisi avtomobil bodisi tovorno vozilo »spusti skozi« tehnični pregled, se na prvi pogled zdi bagatelna oziroma nepomembna vsota za kazenski pregon. A če ob tem pomislimo, da se je lahko tehnični preglednik na tak način ob svoji redni mesečni plači nezakonito omastil še z eno, se pogled na vse skupaj zelo hitro spremeni. Še posebno ob dejstvu, da so zaradi njih po cestah vozila številna tehnično pomanjkljiva vozila. Včasih celo nevarna, kar ima lahko v prometu za posledico hude poškodbe ali smrt. Anton Grandovec se je pogodil s ...