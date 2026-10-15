Ubil slaščičarja, v zapor gre za sedem let

OBSOJEN

Gregor Finc dejanje v Grosuplju storil bistveno zmanjšano prišteven. Hipotetična razmišljanja obrambe niso prepričala sodnega senata.

Gregor Finc, ki zase pravi, da ne pohodi niti čebele, je bil včeraj zaradi uboja lastnika okrepčevalnice Fontana v Grosupljem Đevdeta Rušitija obsojen na sedem let zapora. To je eno leto in tri mesece manj, kot je predlagala tožilka Maja Medvešek. Zločin se je zgodil 26. julija 2024, v zadnjih 30 minutah dne. Na posnetkih videonadzornih je videti, kako je obtoženi pred tem stopil do prodajnega okna ter se nekaj trenutkov zatem sprl z lastnikom, ta je v nekem trenutku zamahnil proti Fincu. O čem sta se prepirala, ni znano, saj kamere niso posnele glasu. Oba sta imela nož v roki, a ju nista ...