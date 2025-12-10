Ubila je Riharda, zdaj bi rada šla v zapor za moške! (FOTO)

POHORJE

Začetek sojenja za zločin na Pohorju, v katerem je umrl 53-letni Rihard Žvikart. 45-letna Fahrije Rama na predobravnavnem naroku krivde za uboj ni priznala.

Pred Majo Balažic, kazensko sodnico okrožne mariborske sodnije, bi morala v ponedeljek stopiti 45-letna Fahrije Rama, državljanka Slovenije doma s Kosova. Razlog? Državna tožilka Tinka Berk jo je obtožila kaznivega dejanja uboja 53-letnega Riharda Žvikarta. Zločin se je v Lovrencu na Pohorju zgodil v torek, 22. julija. Fahrije, in ne Pahrija, kot smo doslej pisali na podlagi izjav domačinov, s katerimi smo govorili dan po zločinu, na predobravnavnem naroku krivde ni priznavala. A to šele po poldrugi uri prepričevanja, naj sodeluje na naroku, ki je potekal preko videokonference. Pravosodni ...