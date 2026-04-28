Učiteljica v priporu: Monio so aretirali kar v prostorih osnovne šole

MED PRIJETIMI TUDI KRISTJAN KAMENIK

Domnevno je bila zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.

Že 26 mesecev je minilo, odkar je v zaključni akciji kar 250 policistov in kriminalistov od Murske Sobote do Kopra sodelovalo pri razbitju slovenske združbe, osumljene trgovanja s prepovedanimi drogami. Kaj kmalu se je izvedelo, da je med prijetimi tudi Kristjan Kamenik; slednji naj bi bil del 18-članske kriminalne združbe, ki so ji zasegli dobrih 12 kilogramov kokaina in amfetaminov, pa 10 kilogramov konoplje in še 126 bilk te zeli. Skupna vrednost zasežene droge naj bi znašala 650.000 evrov. Najbolj presenetljiva aretacija domnevnih članov združbe se je februarja 2024 zgodila na Osnovni ...