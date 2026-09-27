Udaril ga je in porinil, nato pa okradel, policisti zlikovca še iščejo

V petek okoli 23. ure so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o roparski tatvini na Mariborski ulici v Ljubljani. »Neznani storilec je na ulici dohitel oškodovanca, ga udaril in porinil, oškodovanec je padel, nato pa mu je neznanec odvzel telefon in denarnico ter peš pobegnil v smeri proti Ptujski ulici,« je kaznivo dejanje opisal tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Oškodovanec se je pri padcu lažje ranil, roparja pa policisti še iščejo.

Gre za moškega, visokega okrog 190 centimetrov, športne postave. Oblečen je bil v temen pulover s kapuco, na notranji strani je kapuca rdeča, in temno modre kavbojke, obut pa v bele športne copate. Policisti so opravili ogled kraja roparske tatvine in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, o ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.