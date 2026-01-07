Ugledni primorski zdravnik delal brez dovoljenj in nezakonito izdajal spričevala

NI VEDEL, DA DELA KAJ NAROBE

Nardo Stegel je priznal krivdo in bil obsojen na pogojno kazen.

Primorski zdravnik Nardo Stegel velja za cenjenega in predanega v skrbi za paciente. Občina Pivka, ki mu je maja podelila plaketo za dolgoletno predano delo na področju zdravstva, je v obrazložitvi denimo zapisala, da je bil več kot tri desetletja družinski zdravnik, ki je s strokovnostjo skrbel za zdravje številnih generacij občanov. »To poslanstvo ni bilo le poklic, temveč način življenja, ki ga je z vso predanostjo udejanjal kot družinski zdravnik, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Pivki in Ilirski Bistrici ter kot aktivni sodelavec v številnih preventivnih ...