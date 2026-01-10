  • Delo d.o.o.
BELOKRANJSKI MEJNI PREHOD

Ugrabljeni Miroslav izgubil tožbo proti državi

Ugrabljeni Miroslav Moravec ni dokazal, da država ni varovala državne meje.
Miroslav Moravec ne bo dobil denarja. FOTOgrafiji: Marko Feist
Miroslav Moravec ne bo dobil denarja. FOTOgrafiji: Marko Feist
Aleksander Brudar
 10. 1. 2026 | 07:01
Miroslav Moravec iz Malega Nerajca pri Dragatušu v Beli krajini, ki so ga 8. maja 2019 ugrabili trije migranti Oubi Boutrid, Abdkarim Kadfe in Omar Abidi, ga stlačili v prtljažnik njegovega forda c-maxa in ga v njem vozili celih šest ur, dokler ga niso ob 18.47 izpustili na makadamski poti blizu kraja Prelože na območju občine Divača, je izgubil tožbo proti državi. Takrat je bil star 79 let in celotno dogajanje mu bo za vedno ostalo v spominu. Od države je, kot je pred kratkim odločilo ljubljansko okrožno sodišče, zaman terjal odškodnino v višini 45.500 evrov. Prepričan je bil, da bi mu bilo tistih šest ur trpljenja prihranjenih, če bi na belokranjskem mejnem prehodu Sodevci policisti opravili svoje delo.

Zatrjeval je, da je lahko med vožnjo iz prtljažnika svojega osebnega avtomobila spremljal potek poti. Prepoznal naj bi precej krajev v bližini svojega doma, tudi most na mejnem prehodu Sodevci, ki loči Slovenijo in Hrvaško. »Hvala bogu, zdaj bom pa lahko zakričal 'rešite me,'« je upal. A zaman, saj na mejnem prehodu »ni bilo žive duše«. Ugrabitelji so povsem brez težav prišli na Hrvaško. Ker tistih krajev v nasprotju s svojimi ne pozna, ne ve, kje so se peljali. Kot tudi ne, skozi kateri mejni prehod so se vrnili v Slovenijo. Spomni se samo, da je zagledal tablo, po kateri je sklepal, da so prispeli v Ilirsko Bistrico. In pozneje še tablo, na kateri je pisalo Koper in Divača.

Sodišče ocenjuje, da iz avta ni mogel spremljati poti.
Sodišče ocenjuje, da iz avta ni mogel spremljati poti.

Sodnica Metka Turk je sklenila, da Moravcu v celoti ni uspelo dokazati svojih trditev, niti da so ugrabitelji med vožnjo nasedli na posekane gabrove štore. Glede na položaj telesa iz prtljažnika po prepričanju sodišča sploh naj ne bi mogel opazovati okolice. »Nasprotujoča je tudi izpovedba tožnika, kjer na enem mestu izpoveduje, da je vedel, za kateri most gre, saj je bil na tem mostu (mejni prehod Sodevci) gotovo že 30-krat, nato pa je na drugem delu svoje izpovedbe povedal, da nikoli v življenju ni bil na tem mostu,« piše v sodbi. Kot tudi, da zaradi spuščene zapornice in policistov na meji takrat ni bilo mogoče kar brez ustavljanja prečkati meje. Poleg tega se niti ugrabitelji, ki so bili brez osebnih dokumentov, naj ne bi spet upali približevati državni meji ter se izpostavljati policistom. Ko so jih slednji prijeli, je spomnila sodnica, niso omenjali, da bi prečkali slovensko državno mejo. Tožnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, se je na sodbo že pritožil. 

Belokranjec je od države terjal 45.500 evrov odškodnine.

Miroslav MoravecmigrantiugrabitevBela krajinadržavna mejaprebežnikitožbaMeja s Hrvaškoodškodninaprehod mejeSlovenija
