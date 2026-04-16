KRIMINAL

Ujet v Italiji, Slovenci razpisali za njim tiralico: zaradi ropa v Ljubljani padel domnevni član Pink panterjev

Domnevni član Pink panterjev je bil na begu od leta 2016.
Ko so roparji pobegnili iz trgovine, se je za njimi pognal Malalanov zaposleni, eden od roparjev pa je med begom streljal nanj in ga ranil v nogo. FOTO: Arhiv Dela
Ko so roparji pobegnili iz trgovine, se je za njimi pognal Malalanov zaposleni, eden od roparjev pa je med begom streljal nanj in ga ranil v nogo. FOTO: Arhiv Dela
N. Č.
 16. 4. 2026 | 13:00
 16. 4. 2026 | 13:00
A+A-

Zaradi ropa zlatarne in draguljarne Malalan v središču Ljubljane, ki se je 3. februarja 2016 zgodil sredi belega dne le nekaj korakov od Mestne hiše, je Slovenija že prej razpisala mednarodno tiralico za osumljenci. Zdaj so v Italiji prijeli srbskega državljana (51), ki ga povezujejo z roparsko skupino Pink panterji. Z njim so pridržali še eno osebo, pri kateri so našli ponarejene dokumente. Domnevni član Pink panterjev je bil na begu od leta 2016.

Srba, o katerem italijanski mediji pišejo kot o »nevarnem beguncu«, so prijeli v stanovanju na območju Lidi. Ob njem je bil še en moški, prav tako srbskega rodu, ki so ga pridržali, ker so pri njem našli ponarejene dokumente. Za 51-letnim srbskim državljanom je Slovenija že prej razpisala mednarodno tiralico zaradi suma sostorilstva pri oboroženem ropu. Po sumih naj bi leta 2016 skupaj s sostorilci izvedel oborožen napad na zlatarno v Ljubljani, od koder so odnesli 78 luksuznih ur v skupni vrednosti okoli 450.000 evrov. Med begom naj bi bili izstreljeni tudi streli iz strelnega orožja.

Rop zlatarne Malalan in streljanje v Ljubljani, 3. februar 2016. FOTO: Leon Vidic/delo
Rop zlatarne Malalan in streljanje v Ljubljani, 3. februar 2016. FOTO: Leon Vidic/delo

Pri njem našli »roparski komplet«

Med preiskavo stanovanja je policija našla in zasegla pravi »roparski komplet« ter opremo za prikrivanje identitete: ponarejene osebne dokumente, silikonske maske za celoten obraz in rokavice, ki posnemajo kožo podlahti, te naj bi uporabljali za spreminjanje videza in preprečevanje puščanja sledi. Poleg tega so našli več mobilnih telefonov in radijskih zvez, naprave za kodiranje avtomobilskih ključev, orodje za vlom, določeno količino nabojev ter registrske tablice, ukradene februarja na območju Ravene.

Na podlagi najdenih dokazov bodo 51-letniku očitali tudi posedovanje ponarejenih dokumentov. Zoper njega so po pisanju portala lanuovaferrara.it na pristojno tožilstvo podali prijavo še zaradi prikrivanja ukradenega blaga in nedovoljenega posedovanja streliva. Moškega so iskali tudi v Italiji, kjer ga je čakala pravnomočna sodba zaradi velike tatvine, ki so mu jo takoj vročili. V istem stanovanju so našli še drugega moškega, starega 50 let, prav tako državljana Srbije. Pri njem so odkrili ponarejeno osebno izkaznico in hrvaško vozniško dovoljenje. Tudi njega so aretirali zaradi posedovanja lažnih identifikacijskih dokumentov. Starejšega osumljenca so odpeljali v zapor, medtem ko postopek zoper drugega pridržanega še poteka.

Ozadje ropa v Ljubljani

Po navedbah iz leta 2016 so rop v Ljubljani izvedli domnevni člani srbske kriminalne združbe Pink Panthers oziroma Rožnati panterji, ki jih povezujejo s številnimi velikimi ropi zlatarn in draguljarn po Evropi. V Malalanu naj bi ukradli za okoli pol milijona evrov nakita in luksuznih ur. Dva roparja sta s kladivi, ki sta jih prinesla s seboj, razbijala vitrine z urami in nakitom ter plen tlačila v torbo, tretji pa je s pištolo grozil zaposlenim v prodajalni. Ko so pobegnili iz trgovine, se je za njimi pognal Malalanov zaposleni, eden od roparjev pa je med begom streljal nanj in ga ranil v nogo. Storilci so nato stekli proti Prulam, tam sedli v avtomobil, v katerem naj bi jih čakal četrti moški, in se odpeljali proti Vodicam. Tam naj bi zamenjali vozilo in izginili neznano kam.

rop zlatarne, aretacija, Srbija, Italija, preiskava, Malalan, Pink Panter
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
