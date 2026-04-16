Ujet v Italiji, Slovenci razpisali za njim tiralico: zaradi ropa v Ljubljani padel domnevni član Pink panterjev

Zaradi ropa zlatarne in draguljarne Malalan v središču Ljubljane, ki se je 3. februarja 2016 zgodil sredi belega dne le nekaj korakov od Mestne hiše, je Slovenija že prej razpisala mednarodno tiralico za osumljenci. Zdaj so v Italiji prijeli srbskega državljana (51), ki ga povezujejo z roparsko skupino Pink panterji. Z njim so pridržali še eno osebo, pri kateri so našli ponarejene dokumente. Domnevni član Pink panterjev je bil na begu od leta 2016.

Srba, o katerem italijanski mediji pišejo kot o »nevarnem beguncu«, so prijeli v stanovanju na območju Lidi. Ob njem je bil še en moški, prav tako srbskega rodu, ki so ga pridržali, ker so pri njem našli ponarejene dokumente. Za 51-letnim srbskim državljanom je Slovenija že prej razpisala mednarodno tiralico zaradi suma sostorilstva pri oboroženem ropu. Po sumih naj bi leta 2016 skupaj s sostorilci izvedel oborožen napad na zlatarno v Ljubljani, od koder so odnesli 78 luksuznih ur v skupni vrednosti okoli 450.000 evrov. Med begom naj bi bili izstreljeni tudi streli iz strelnega orožja.

Rop zlatarne Malalan in streljanje v Ljubljani, 3. februar 2016. FOTO: Leon Vidic/delo

Pri njem našli »roparski komplet«

Med preiskavo stanovanja je policija našla in zasegla pravi »roparski komplet« ter opremo za prikrivanje identitete: ponarejene osebne dokumente, silikonske maske za celoten obraz in rokavice, ki posnemajo kožo podlahti, te naj bi uporabljali za spreminjanje videza in preprečevanje puščanja sledi. Poleg tega so našli več mobilnih telefonov in radijskih zvez, naprave za kodiranje avtomobilskih ključev, orodje za vlom, določeno količino nabojev ter registrske tablice, ukradene februarja na območju Ravene.

Na podlagi najdenih dokazov bodo 51-letniku očitali tudi posedovanje ponarejenih dokumentov. Zoper njega so po pisanju portala lanuovaferrara.it na pristojno tožilstvo podali prijavo še zaradi prikrivanja ukradenega blaga in nedovoljenega posedovanja streliva. Moškega so iskali tudi v Italiji, kjer ga je čakala pravnomočna sodba zaradi velike tatvine, ki so mu jo takoj vročili. V istem stanovanju so našli še drugega moškega, starega 50 let, prav tako državljana Srbije. Pri njem so odkrili ponarejeno osebno izkaznico in hrvaško vozniško dovoljenje. Tudi njega so aretirali zaradi posedovanja lažnih identifikacijskih dokumentov. Starejšega osumljenca so odpeljali v zapor, medtem ko postopek zoper drugega pridržanega še poteka.

Ozadje ropa v Ljubljani

Po navedbah iz leta 2016 so rop v Ljubljani izvedli domnevni člani srbske kriminalne združbe Pink Panthers oziroma Rožnati panterji, ki jih povezujejo s številnimi velikimi ropi zlatarn in draguljarn po Evropi. V Malalanu naj bi ukradli za okoli pol milijona evrov nakita in luksuznih ur. Dva roparja sta s kladivi, ki sta jih prinesla s seboj, razbijala vitrine z urami in nakitom ter plen tlačila v torbo, tretji pa je s pištolo grozil zaposlenim v prodajalni. Ko so pobegnili iz trgovine, se je za njimi pognal Malalanov zaposleni, eden od roparjev pa je med begom streljal nanj in ga ranil v nogo. Storilci so nato stekli proti Prulam, tam sedli v avtomobil, v katerem naj bi jih čakal četrti moški, in se odpeljali proti Vodicam. Tam naj bi zamenjali vozilo in izginili neznano kam.