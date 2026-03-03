Ujet z uporabo sistema »provida«, vozil je po reševalnem pasu

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so minulo soboto, 28. februarja 2026, z uporabo sistema 'provida'' zaznali kršitev vožnje po reševalnem pasu na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko. Vozniku osebnega vozila je bila zaradi storjenega prekrška izrečena globa v višini 500 evrov in tri kazenske točke.

Vožnja po reševalnem pasu je hujša kršitev cestnoprometnih predpisov, saj neposredno ogroža varnost vseh udeležencev v prometu in onemogoča ali otežuje dostop intervencijskim vozilom do kraja prometne nesreče ali drugega nujnega dogodka. Vse voznike pozivamo, da ob nastanku zastoja na avtocesti ali hitri cesti pravočasno in pravilno vzpostavijo reševalni pas ter prepustijo uporabo izključno za potrebe intervencijskih vozil. S tem lahko bistveno prispevajo k hitrejši pomoči poškodovanim in večji varnosti v prometu, sporočajo s PU Ljubljana.