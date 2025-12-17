Ukradel in odvrgel tako težak trezor, da so ga morali izvleči gasilci

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Murska Sobota je v ponedeljek dopoldan poklical občan in povedal, da je na območju Upravne enote Lendava našel večjo količino dokumentov in fotografij. Ni vedel, kako so tja prišli in komu pripadajo, zato so se na prizorišče najdbe odpravili policisti Policijske postaje Lendava, ki so dokumente zavarovali in se nato lotili pregleda okolice. Pri tem so v bližnji gramoznici opazili večji varnostni trezor in na pomoč poklicali prostovoljne gasilce iz Lendave, ki so jim pomagali težki trezor izvleči iz gramozne jame, je sporočila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da predmeti, ki jih je našel občan, torej fotografije in dokumenti, izvirajo iz trgovine na območju Republike Avstrije, zato so lendavski policisti stopili v stik z avstrijskimi kolegi, ki so jim potrdili, da je minuli konec tedna nekdo vlomil v eno od trgovin in iz nje ukradel trezor. Kako se je znašel na območju Lendave, več kot 40 kilometrov stran od avstrijske meje, ni znano. So pa lendavski policisti najdene reči zavarovali in jih bomo predali kolegom iz Avstrije.

Prav tako v Avstriji, a precej bolj zahodno, pa so policisti te dni obravnavali še bolj nenavaden dogodek. Ruski državljan je vlomil v sobo osebja, ki dela v enem od hotelov v Kirchbergu, jo preiskal in ukradel nekaj denarja, ki ga je tam našel. Ker mu to ni bilo dovolj, je 28-letnik nato še zažgal več dokumentov. Očitno je nekdo posumil, da je storilec prav omenjeni ruski državljan, saj ga je policistom tako dobro opisal, da so ga še istega večera izsledili in mu odvzeli prostost, je poročal portal MeinBezirk.