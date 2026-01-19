Ukradel vozilo na Celjskem: sin lastnika ga je lovil po avtocesti, takole se je končalo

V noči na nedeljo so bili na Policijski upravi Celje obveščeni o tatvini tovornega vozila. Storilec ga je ukradel s parkirišča podjetja v Vojniku in se odpeljal v smeri Maribora. Tatvino je opazil lastnikov sin, o njej obvestil policijo in vozilo ves čas spremljal. Storilec je avtocesto zapustil na izvozu Slovenska Bistrica jug in zbežal iz vozila, policista postaje prometne policije pa sta ga izsledila ter mu odvzela prostost. Sledi kazenska ovadba.

Kako se zavarovati pred tatvino vozila

Najbolj pomaga kombinacija osnovnih, a doslednih ukrepov: vozilo vedno zaklenite, ključe pa hranite na varnem (tudi doma – ne na vidnem mestu ali v bližini vhodnih vrat). Če je mogoče, parkirajte na osvetljenih in nadzorovanih parkiriščih ter razmislite o dodatni zaščiti, kot so alarm, imobilizator ali GPS-sledilna naprava. Pri službenih vozilih in na parkiriščih podjetij veliko pomeni tudi videonadzor ter nadzorovan dostop, saj tatovi najraje izberejo lokacije, kjer imajo »mir« in dovolj časa.