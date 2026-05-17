Ukradel žlebove in poskušal z avtom zbiti policista, a to še ni bilo vse

V petek popoldan, malo pred 13. uro, so bili policisti obveščeni, da sta v naselju v okolici Kopra dva moška s hiše ukradla žlebove in se s kraja odpeljala s sivim peugeotom. Nedaleč stran je vozilo opazil policist vodnik službenega psa, ko je z veliko hitrostjo peljalo po travnati površini. Avto je hotel ustaviti, voznik pa je zapeljal proti njemu, zaradi česar je moral policist odskočiti, da je preprečil trčenje vanj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Avto so nato opazili med vožnjo po avtocesti v smeri Kopra, voznik pa na znake policistov ni ustavil in je z bežanjem in nevarno vožnjo nadaljeval po mestnih ulicah Kopra.

»Vozil je predrzno in brezobzirno, na cesti, ki ima dva prometna pasova za vožnjo v eno smer, je vozil po nasprotnem smernem vozišču, na nepreglednih odsekih ceste ni prilagodil hitrosti vožnje, ... S takšno vožnjo je povzročil neposredno nevarnost ljudem, ki so se takrat znašli ob prehodih za pešce in ob vozišču,« je početje nevarnega voznika opisal vodja Operativno komunikacijskega centra PU Koper David Iskra. Policistom voznika ni uspelo ustaviti, so pa prazen avto našli parkiran na Vlačičevi ulici v Kopru. »Opravljen je bil ogled vozila, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi storitve kaznivih dejanj tatvine, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in nevarne vožnje v cestnem prometu,« je še navedel Iskra in dodal: »Vse pešce, ki jih je omenjeni voznik ogrožal v času vožnje po mestnih ulicah Kopra, naprošamo, da se zglasijo na PP Koper.«