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TROJICA KRADLA NA MIRNI

Mladoletnega Roma dobili z ukradenimi telefoni: Poglejte, kam jih je skril!

Stari znanec organov pregona mora v zapor, čakajo pa ga že novi postopki.
Alena Brajdiča čakajo še drugi postopki. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Alena Brajdiča čakajo še drugi postopki. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 10. 11. 2026 | 08:11
3:28
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Bilo je vroče avgustovsko popoldne, ko so trije Romi, gre za 28-letnega Alena Brajdiča, dve leti mlajšega Aleša Brajdiča in mladoletnika, vsi so iz naselja Vejar v občini Trebnje, vstopili v prodajalno Jager na Mirni. V trgovini je bilo nekaj kupcev, tudi osebje je bilo v bližini, ko si je trojica za svoj plen izbrala zaklenjeno stekleno vitrino z mobilnimi telefoni. Le en namig je bil potreben in že so si razdelili vloge. Alen je na silo s tečajev snel vrata vitrine in pokazal mladoletniku, katere telefone naj vzame, v tistem pa sta Aleš in Alen vsak v svoji prodajni vrsti opazovala okolico. ...
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