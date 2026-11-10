Mladoletnega Roma dobili z ukradenimi telefoni: Poglejte, kam jih je skril!

TROJICA KRADLA NA MIRNI

Stari znanec organov pregona mora v zapor, čakajo pa ga že novi postopki.

Bilo je vroče avgustovsko popoldne, ko so trije Romi, gre za 28-letnega Alena Brajdiča, dve leti mlajšega Aleša Brajdiča in mladoletnika, vsi so iz naselja Vejar v občini Trebnje, vstopili v prodajalno Jager na Mirni. V trgovini je bilo nekaj kupcev, tudi osebje je bilo v bližini, ko si je trojica za svoj plen izbrala zaklenjeno stekleno vitrino z mobilnimi telefoni. Le en namig je bil potreben in že so si razdelili vloge. Alen je na silo s tečajev snel vrata vitrine in pokazal mladoletniku, katere telefone naj vzame, v tistem pa sta Aleš in Alen vsak v svoji prodajni vrsti opazovala okolico. ...