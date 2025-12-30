Ukradli za 50 tisočakov parfumov, kaznivo dejanje ima po naših podatkih filmski pridih

REGAL SHOP

Zamaskirani neznanci so vlomili v poslovalnico Regal Shopa v Gornji Radgoni. Najprej so s kotno brusilko sneli vrata, potem pa nadaljevali filmski podvig.

Vlom v obmejno trgovino v kraju ob reki Muri je poročevalce s področja črne kronike in dobre poznavalce varnostnih razmer v pokrajini spomnil na podobna dogodka, ki sta se zgodila 12. novembra 2019 in 24. februarja 2020. FOTO: Nataša Juhnov, Vestnik

Na območju Policijske postaje (PP) Gornja Radgona obravnavajo vlom v trgovino prostocarinske verige Regal Shop, ki se je zgodil v začetku božičnega tedna, v noči na torek, 23. decembra. Kaznivo dejanje ima po naših podatkih filmski pridih, kajti pod scenarij, kako se je to zgodilo, bi se bržkone rade volje podpisala tudi slavna režiserska imena. Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota medtem še vedno zlagajo mozaik in okoliščine dejanja. Sporočili so, da so predzadnji decembrski torek 14 minut pred 4. uro zjutraj prijeli prijavo varnostne družbe, da se je pripetil vlom. ...