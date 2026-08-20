Ukrajinca z ročno žago nad BMW motor, Ljubljančan poklical policijo in lastniku prihranil čez deset tisoč evrov

Pozorno oko občana je v sredo zvečer preprečilo drzno tatvino motornega kolesa v Ljubljani. Na območju Igriške ulice je opazil dva moška, ki sta se sumljivo zadrževala ob parkiranem motorju BMW R1200GS, zato ju je nekaj časa spremljal in ugotovil, da poskušata z večjo ročno žago prerezati kovinsko verigo, s katero je bil motor priklenjen na ograjo.

O dogajanju je nemudoma obvestil policijo. Policisti so se hitro odzvali in ob prihodu oba osumljenca zalotili še vedno pri poskusu prereza verige. Ko so ju pozvali, naj prenehata, sta odvrgla žago in se pognala v beg. Policisti so stekli za njima. Enega od osumljencev so kmalu dohiteli in prijeli, drugi pa je kljub njihovim pozivom nadaljeval beg. Po krajšem zasledovanju sta ga policista prav tako dohitela.

Pri prijetju se je drugi osumljenec aktivno upiral in skušal preprečiti uradno dejanje policistov. Policisti so ga obvladali in mu odvzeli prostost. Pri uporabi prisilnih sredstev na srečo ni bil nihče poškodovan. Policisti so prostost odvzeli 34- in 40-letnima državljanoma Ukrajine. Nadaljevali so zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin poskusa tatvine. Oba osumljenca so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju enega izpustil na prostost, drugemu pa odredil ukrep javljanja na policijski postaji.

Policija ob tem posebej izpostavlja vlogo občana, ki je opazil sumljivo dogajanje in o njem takoj obvestil policijo. Prav njegovo pravočasno ravnanje je pomembno prispevalo k temu, da so policisti osumljenca zalotili pri dejanju in ju tudi prijeli. Policisti občanom svetujejo, naj se ob zaznavi sumljivih okoliščin sami ne izpostavljajo in ne posegajo v dogajanje, temveč čim prej obvestijo policijo na 113.