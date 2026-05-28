Ukrajinec v Nissanu prevažal Kitajce in Turka (FOTO)

Med opravljanjem nalog na območju Kostanjevice na Krki so policisti v sredo nekaj po 20. uri kontrolirali voznika osebnega avtomobila Nissan xtrail ukrajinskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 51-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža štiri državljane Kitajske in državljana Turčije. Državljanu Ukrajine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Podvinje, Rigonce, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Mihalovec) izsledili in prijeli 53 državljanov Bangladeša, 24 državljanov Afganistana, 13 državljanov Pakistana, šest državljanov Iraka, pet državljanov Indije, štiri državljane Maroka, tri državljane Turčije, dva državljana Rusije, dva državljana Sudana, dva državljana Nepala, dva državljana Sierra Leone, državljana Alžirije, državljana Libije in državljana Šrilanke. Na območju PP Črnomelj (Balkovci, Zilje, Vinica, Preloka) so prijeli 36 državljanov Sudana, državljana Egipta in državljana Gambije.