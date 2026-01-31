Umor iz ljubosumja: kot na pladnju pri romskem naselju Žabjak dal žrtev morilcu (FOTO)

SOJENJE

Dejanu Novaku osem let zapora za pomoč pri uboju Bestjana. Mirku Pilingerju - Mikiju zaradi umora in poskusa uboja 30 let zapora.

Že dlje ni več dvoma, da je 28-letni Mirko Pilinger - Miki 3. septembra 2022 pri romskem naselju Žabjak okoli 22. ure z avtomatsko puško streljal v vozilo seat alhambra, pri čemer je 22-letnega Sabostjana Kovačiča - Bestjana z najmanj enim direktnim strelom v glavo ubil, Demirja Brezarja pa z najmanj enim strelom skozi vetrobransko steklo zadel v obraz in ga hudo poškodoval. Jasno je tudi, da je Bestjana umoril iz brezobzirnega maščevanja ljubosumja, ker si je dopisoval z njegovo partnerico Carmen Jarc. 3. septembra 2022 se je zgodil zločin. Poleg Pilingerja se je v tem postopku na sodišču ...