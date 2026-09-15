Umor Satka Zovka: Tožilstvo ostalo brez ključnih dokazov!

Ljubljansko višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je iz spisa izločilo vse ključne dokaze zoper obtožene v kazenski zadevi umora Satka Zovka. Gre za neuradne informacije časnika Dnevnik, ki jih že preverjamo tako na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) kot na ljubljanskem višjem sodišču.

27. 8. letos je bila pritožbena seja na višjem sodišču

Ta novica za slovenske organe pregona, predvsem za policijo in SDT, vsekakor ni dobra. Obtoženi v tej zadevi Dino Muzaferović - Cezar, Jaka Bergant, Osman Koštić, Vili Sušnik, Roland Cretu in Boban Stojanović (ta je edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje), si tako lahko obetajo za njih vselej srečen zaključek sojenja.

Tožilki (na fotografiji z leve) Nevena Vukčević in Špela Brezigar Foto: Dejan Javornik

Da bi bilo treba dokaze izločiti iz spisa, ker so bili zbrani v nasprotju z določili zakona o kazenskem postopku, je s sklepom 13. aprila letos v fazi predobravnavnega naroka odločil ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič. Tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar sta se nato z obsežno pritožbo, ki sta jo 10. junija vložili na ljubljansko višje sodišče, borili za njihov obstanek. A zaman, saj naj bi ju višji sodniki, ki so 27. avgusta v tej zadevi opravili pritožbeno sejo, v celoti zavrnili.

Ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič foto: Dejan Javornik

PODROBNEJE O ODLOČITVI LJUBLJANSKIH VIŠJIH SODNIKOV IN KAJ VSE TO POMENI ZA ENEGA OD NAJBOLJ ODMEVNIH KAZENSKIH PRIMEROV ZADNJIH LET V SLOVENIJI, V SREDINI IZDAJI SLOVENSKIH NOVIC.