  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZLOČIN KOT GA NE POMNIMO

Osemnajstletnik umoril 5 ljudi hkrati in odšel v vojsko

V Jareninskem Dolu se je zgodil zločin, kot ga pri nas ne pomnimo. Osemnajstletnik je s sekiro in nožem pokončal pet ljudi in odšel v vojsko.
Žrtve Jareninskega pokola
Žrtve Jareninskega pokola
Boštjan Celec
 2. 3. 2026 | 06:05
5:55
A+A-
Slovenska zgodovina kriminala ponuja kar nekaj serijskih morilcev, ki so v določenem časovnem razdobju ubili več ljudi. Najbolj razvpita sta Metod Trobec (ubil je pet žensk) in Silvo Plut (ubil je tri ženske). Imamo pa Slovenci tudi nekaj množičnih morilcev, ki so v enem dogodku zagrešili dva ali več umorov. Od enega takih zločinov je v začetku letošnjega leta minilo okroglih 60 let. Po naših informacijah je morilec še živ, zato ga ne bomo imenovali, saj občilom menda vselej zapreti s tožbo, če bi si ga v povezavi z njegovim kaznivim dejanjem drznila omenjati s polnimi osebnimi podatki. Iz ...

Več iz teme

Jareninski DolumorzločinmorilecMetod TrobecSilvo Plut
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
POMEMBNE V DRUŽBI

Slovenci redno uporabljamo nevladne organizacije, pa tega niti ne vemo

Več kot 200.000 prostovoljcev je leta 2024 opravilo organizirano delo. Njihova požrtvovalnost je vrednotena na 84,97 milijona evrov.
2. 3. 2026 | 08:45
08:39
Novice  |  Slovenija
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA MEDIANE

Pat pozicija! Levi in desni blok imata po 42 poslancev: jeziček na tehtnici bo ...

Najnovejša javnomnenjska raziskava pritrjuje ugotovitvam, da smo Slovenci, kar se tiče politike, razklani na pol. Kdo bo sestavljal vlado, pa bo odvisno od te stranke, ki jo je marsikdo v preteklosti že odpisal.
2. 3. 2026 | 08:39
08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Xiaomi predstavlja Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra

Mojstrovina mobilne fotografije z značilnim podpisom Leica

Od 28. februarja do 31. marca velja posebna promocijska ponudba, v okviru katere boste ob nakupu naprave Xiaomi 17 Ultra in/ali Xiaomi 17 prejeli darilo – Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 08:35
08:25
Novice  |  Svet
OSTRO UDARILA EDEN PO DRUGEM

Trump in De Niro v novi besedni vojni: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.«

Igralec je predsednika ZDA opisal kot neuspešnega, zmedenega in obupanega. Dodal je, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
2. 3. 2026 | 08:25
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
PREDVEČER DNEVA ŽENA

Največji ženski rock spektakel pri nas: She Rocks na oder prinaša 12 pevk in simfonični orkester

Projekt She Rocks prinaša rock klasike in odrski spektakel, ki poudarja moč ženskega glasu. V soboto bo na odru hkrati nastopilo kar 77 glasbenikov.
2. 3. 2026 | 08:20
08:00
Lifestyle  |  Polet
SPREMENITE SE

Šokantna raziskava: Če kadite, pijete in se ne gibate, vas posledice doletijo že pri 35 letih

Sporočilo je jasno: telo račune za slabe navade začne izstavljati prej, kot si mislimo.
Miroslav Cvjetičanin2. 3. 2026 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki