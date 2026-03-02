Osemnajstletnik umoril 5 ljudi hkrati in odšel v vojsko

ZLOČIN KOT GA NE POMNIMO

V Jareninskem Dolu se je zgodil zločin, kot ga pri nas ne pomnimo. Osemnajstletnik je s sekiro in nožem pokončal pet ljudi in odšel v vojsko.

Slovenska zgodovina kriminala ponuja kar nekaj serijskih morilcev, ki so v določenem časovnem razdobju ubili več ljudi. Najbolj razvpita sta Metod Trobec (ubil je pet žensk) in Silvo Plut (ubil je tri ženske). Imamo pa Slovenci tudi nekaj množičnih morilcev, ki so v enem dogodku zagrešili dva ali več umorov. Od enega takih zločinov je v začetku letošnjega leta minilo okroglih 60 let. Po naših informacijah je morilec še živ, zato ga ne bomo imenovali, saj občilom menda vselej zapreti s tožbo, če bi si ga v povezavi z njegovim kaznivim dejanjem drznila omenjati s polnimi osebnimi podatki. Iz ...