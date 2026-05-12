Tomaž umoril ženo Sabino, hoče še hišo in avta

250 TISOČ EVROV JE VREDNOST PREMOŽENJA

Obsojeni Tomaž Arklinič zahteva večino skupnega premoženja s Sabino. Njegova zagovornica se je pritožila zaradi podaljšanja pripora.

Leto dni je že Tomaž Arklinič pravnomočno obsojen na maksimalnih 30 let zapora zaradi sostorilstva pri umoru svoje žene Sabine, zdaj pa poskuša zahrbtni zločinec še pred prestajanjem zaporne kazni zapustiti pripor, ob tem pa želi še dokazati, da je večina premoženja, ki sta ga z umorjeno ustvarila v Markovcih, njegovega; Sabinino morilko Aleksandro Škamlec so obsodili na 28 let zapora in že prestaja kazen na Igu. Sabina je za seboj pustila štiri mladoletne otroke, za katere pa se trpljenje še ni končalo. Skrbniki in odvetniki otrok se namreč na sodišču borijo za Sabinin delež hiše in dve ...