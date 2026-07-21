Umorjeno mamo je našel sin! V Vuhredu 39-letnik z nožem smrtno ranil tri leta mlajšo parterico

NEPREDVIDLJIV IN NEVAREN

Po zločinu je pobegnil, policija opozarja, da je nevaren in nepredvidljiv.

»Nekaj pred eno uro zjutraj smo bili obveščeni o umoru, ki se je zgodil na območju Vuhreda. Devetintridesetletni moški je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerico, da je na kraju dogodka umrla, nato pa je kraj dejanja zapustil peš. Ogled kraja umora so opravili celjski kriminalisti,« je včeraj popoldne javnost obvestila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje. Dodala je, da vse od prejetega obvestila o umoru osumljenega policisti še vedno intenzivno iščejo, do zaključka redakcije ga še niso našli. Blok so varovali policisti. FOTO: Mojca Marot »Koroškim ...