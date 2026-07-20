Umrl 91-letni pešec, policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega

Po prometni nesreči, ki se je zgodila prejšnjo sredo v Kamnici, je za posledicami poškodb v bolnišnici umrl 91-letni pešec, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti v zvezi z nesrečo še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v prometu, zaradi razjasnitve okoliščin pa za pomoč prosijo morebitne očividce.

Do nesreče, v kateri naj bi bila udeležena voznik osebnega avtomobila in pešec, je prišlo v sredo malo pred 15. uro v križišču Kobanske ulice in Vrbanske ceste. Starejšega pešca so takrat hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico.

Policisti v zvezi z nesrečo še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega nevarne vožnje v cestnem prometu, zaradi razjasnitve okoliščin pa prosijo vse morebitne očividce, da se javijo na postajo prometne policije Maribor ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 12 00.