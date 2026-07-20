Umrl je 95-letni kolesar

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila pred tednom dni v Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah, je umrl 95-letni kolesar. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je starejši kolesar med vožnjo izgubil ravnotežje, padel in se pri tem huje poškodoval. Kljub zdravniški pomoči je zaradi poškodb umrl.

Kot so še navedli celjski policisti, je to letošnja 11 smrtna žrtev prometnih nesreč na njihovem območju.