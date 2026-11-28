Slovensko glasbeno sceno je pretresla novica o smrti glasbenika Klemna Tičarja, ki je po hudi bolezni umrl. Od njega se je s čustvenim zapisom poslovila njegova sodelavka in prijateljica, literatka ter kulturna ustvarjalka Nina Kosmač, s katero je sodeloval tudi v dramski skupini DCA Zalog.

Kosmačeva je ob novici o njegovi smrti izrazila globoko žalost in poudarila, da je bil Tičar veliko več kot le glasbenik. Bil je tekstopisec, pevec, frontman in kitarist, predvsem pa ustvarjalec z izjemno energijo, domišljijo in občutkom za ljudi. Njegova glasbena govorica je združevala blues, rock, humor in življenjsko neposrednost. Poslušalci se ga bodo med drugim spominjali po skladbah Pojem blues in Bicikl ter njegovem prispevku k slovenski glasbeni sceni.

Spoznala sta se tudi zunaj glasbenih odrov

Nina Kosmač je imela priložnost z njim sodelovati tudi zunaj glasbenih odrov. Lani sta se namreč srečala v dramski skupini DCA Zalog, kjer je spoznala tudi njegovo ustvarjalno plat. »Že takrat sem spoznala, da njegov talent daleč presega glasbeni oder. Bil je izjemno nadarjen, poln idej, domišljije, spontanosti in optimizma. Imel je poseben dar za ustvarjanje, pa tudi za ljudi. Znal je nasmejati vsakogar in s svojo prisotnostjo polepšati še tako običajen dan,« je zapisala.

Ob tem je poudarila, da se ga bo kot prijateljica in sodelavka spominjala predvsem po dobrosrčnosti, humorju, ustvarjalnem nemiru in posebni življenjski energiji. »Takšni ljudje pustijo sled, ki je ne more izbrisati niti čas,« je dodala. Njegov odhod po njenih besedah pomeni veliko izgubo ne le za slovensko glasbo, temveč tudi za vse, ki so ga poznali osebno. »Bil je genialen kot umetnik. Slovenska glasba žaluje za svojim bluesmanom in rokerjem, mi pa za človekom, ki je znal življenje obarvati z glasbo, smehom in ustvarjalnostjo,« je zapisala Kosmačeva. Od prijatelja se je poslovila tudi z zahvalo za vse skupne trenutke, navdih in smeh. »Dragi Klemen, hvala za vse skupne trenutke, za navdih in za smeh. Tvoje pesmi bodo živele naprej, spomin nate pa bo ostal v srcih ljudi, ki so te poznali in cenili.«

Ganljivo slovo: »Lepo potuj, amigo«

Od Klemna Tičarja se poslavljajo tudi prijatelji in znanci na družbenih omrežjih, kjer objavljajo ganljive zapise in se spominjajo pokojnega glasbenika. Sergej Jereb je ob njegovi smrti zapisal: »Danes ponoči nas je zapustil Klemen Tičar. ... Lepo potuj, amigo ...«

Čustveno slovo je objavila tudi Blazena Gal: »Dragi Klemen Tičar nas je zapustil po hudi bolezni, danes ponoči in odigral svoj zadnji blues, tukaj na zemlji! ... Naj ti bo lepo tam na drugi strani.« Njune besede so še en odraz žalosti ob izgubi glasbenika, ki je s svojo glasbo in osebnostjo pustil pečat med ljudmi, ki so ga poznali in z njim ustvarjali.