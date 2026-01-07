Umrl je otrok! Tragedija se je zgodila v Šmartnem pri Litiji

Danes, nekaj čez 14. uro, se je na območju Šmartnega pri Litiji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl otrok. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 45-letni voznik tovornega vozila pri vzvratni vožnji trčil v otroka.

Otrok umrl na kraju

Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. Policisti na kraju opravljajo ogled, ki sta se ga udeležila dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka ter nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana.