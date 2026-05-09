  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrl je Pavel Čuk, ki je kljub bolezni desetletja ustvarjal zimske zgodbe za otroke

Tudi po napornih nočnih dializah je prihajal na Črnovrško planoto, pripravljal smučarske proge in skrbel, da so otroci še vedno doživljali čar zime.
Za Pavlom Čukom bo ostala velika praznina. FOTO: Mitja Felc

Za Pavlom Čukom bo ostala velika praznina. FOTO: Mitja Felc

Za takšen trud je vsaka plaketa ali nagrada premalo, je bil jasen idrijski župan. FOTO: Ski Bor

Za takšen trud je vsaka plaketa ali nagrada premalo, je bil jasen idrijski župan. FOTO: Ski Bor

S svojo nesebičnostjo je pričaral nasmeh mnogim otrokom. FOTO: Mitja Felc

S svojo nesebičnostjo je pričaral nasmeh mnogim otrokom. FOTO: Mitja Felc

Pavel ob prejemu občinske nagrade za življenjsko delo na področju turizma lani poleti FOTO: Crnivrh.eu

Pavel ob prejemu občinske nagrade za življenjsko delo na področju turizma lani poleti FOTO: Crnivrh.eu

Za Pavlom Čukom bo ostala velika praznina. FOTO: Mitja Felc
Za takšen trud je vsaka plaketa ali nagrada premalo, je bil jasen idrijski župan. FOTO: Ski Bor
S svojo nesebičnostjo je pričaral nasmeh mnogim otrokom. FOTO: Mitja Felc
Pavel ob prejemu občinske nagrade za življenjsko delo na področju turizma lani poleti FOTO: Crnivrh.eu
Mitja Felc
 9. 5. 2026 | 08:06
3:27
A+A-

Pred dnevi je na Idrijskem in širšem Primorskem odjeknila žalostna vest, da se je v 64. letu starosti poslovil Pavel Čuk, motor smučišča Ski Bor in eden najbolj srčnih turističnih delavcev v Sloveniji. Njegova zgodba ni le zgodba o žičničarju ali podjetniku, temveč o človeku, ki je s svojo jekleno voljo kljuboval naravi, podnebnim spremembam in predvsem lastni bolezni, da bi ohranil košček otroškega veselja na zasneženih strminah Črnovrške planote.

Februarja letos je bil izbran za ime tedna na Valu 202, bil pa je tudi dobitnik naziva osebnost Primorske. Lani je prejel nagrado za življenjsko delo Občine Idrija za dolgoletno predano vodenje smučišča Ski Bor Črni Vrh. Nagrado je prejel zlasti zato, ker ni skrbel zgolj za vlečnico, ampak za celoten duh kraja. Ski Bor je bil pod njegovim vodstvom mnogo več kot le smučišče – postal je zbirališče domačinov, otrok, smučarskih začetnikov in vseh, ki so verjeli, da zima na Črnovrškem še ni rekla zadnje besede. Tik pred smrtjo je z ekipo zasnoval celo prvi center za celoletno učenje smučanja v Sloveniji, kar kaže na to, da njegova energija ni pojenjala do zadnjega diha.

Za takšen trud je vsaka plaketa ali nagrada premalo, je bil jasen idrijski župan. FOTO: Ski Bor
Za takšen trud je vsaka plaketa ali nagrada premalo, je bil jasen idrijski župan. FOTO: Ski Bor

V spominu bo ostal kot človek dejanj, ki je s svojo neustrašnostjo in voljo premikal meje mogočega.

Že od osnovnošolskih let se je trikrat na teden vozil v Ljubljano na dializo, pogosto ponoči, da je bil lahko že zjutraj spet na svojem ljubljenem smučišču. Ni bilo redko, da je po osmih urah čiščenja krvi sredi noči hitel na planoto, sedel na ratrak in do jutra pripravljal proge za prve smučarje. Večkrat je dejal, da je pomembno videti tisto, kar nam je v življenju dano, ne pa tisto, kar nam je bilo odvzeto. To vodilo je postalo simbol njegovega optimizma.

Pred dobrima dvema desetletjema je Pavel s svojo vizijo rešil smučišče na Črnem Vrhu pred gotovim propadom. Obnovil je naprave, posodobil sistem zasneževanja in ustvaril Ski Bor, ki je pod njegovim vodstvom postal prepoznavno središče za učenje smučanja. Skozi njegovo šolo je šlo več kot 4000 otrok iz Idrije, Ajdovščine, Logatca in celo z Obale. Za Pavla smučišče ni bilo posel, temveč poslanstvo – želel je, da lokalni otroci ne bi izgubili stika s snegom in športom. S svojo umirjenostjo in modrostjo je znal povezati lokalna društva in SK Javornik, s katerimi je gradil skupnost, ki je dihala s hribom.

S svojo nesebičnostjo je pričaral nasmeh mnogim otrokom. FOTO: Mitja Felc
S svojo nesebičnostjo je pričaral nasmeh mnogim otrokom. FOTO: Mitja Felc

V spominu bo ostal kot človek dejanj, ki je s svojo neustrašnostjo in voljo premikal meje mogočega.

Vsi, ki so z njim sodelovali, od domačinov, Zveze žičničarjev Slovenije do smučarske zveze, so ga cenili kot strokovnjaka, ki je razumel vlogo malih smučišč, zlasti pa je imel veliko srce.

Pavel Čuk bo v spominu ostal kot človek dejanj, ki je znal »ukrasti« mraz naravi in s svojo neustrašnostjo in voljo premikati meje mogočega. Njegov odhod pušča na Črnem Vrhu praznino, ki jo bo težko zapolniti, a njegova zapuščina živi naprej v tisočih otrocih, ki so prav na njegovem smučišču naredili prve zavoje, in v misli, da se z voljo da premagati še tako strme ovire. Pogreb pokojnika bo danes, 9. maja, na pokopališču na rodnem Črnem Vrhu nad Idrijo. 

Pavel ob prejemu občinske nagrade za življenjsko delo na področju turizma lani poleti FOTO: Crnivrh.eu
Pavel ob prejemu občinske nagrade za življenjsko delo na področju turizma lani poleti FOTO: Crnivrh.eu

Več iz teme

slovoPavel Čuklokalni junak
ZADNJE NOVICE
07:47
Novice  |  Slovenija
OSTAJA V BOJU

Zoran Janković se pri 73 letih podaja v boj za nov županski mandat: Ljubljano vodi že skoraj 20 let (FOTO)

Naziva častna meščanka in častni meščan prejela Danica Purg in Ivo Daneu.
9. 5. 2026 | 07:47
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Na slovenskih porokah vlada nov trend: poročne torte so postale pravo doživetje

Se še spomnite svoje? Najverjetneje je bila bela in večnadstropna, mnogi ste nanjo postavili poročno figurico. Bila je veliki finale, ko ste proti koncu slavja zarezali prvi kos in s tem simbolično priklicali srečo v vajino skupno prihodnost. Torta še vedno ostaja pomemben del poroke, a ne zgolj iz tradicije, temveč zato, ker lahko pove nekaj zelo osebnega.
Mateja Delakorda9. 5. 2026 | 07:30
07:14
Bulvar  |  Tuji trači
ZA DOBER NAMEN

Na dražbi predmeti pokojnega zvezdnika serije Prijatelji, tudi zbirka scenarijev

Začetna cena scenarija za pilotno epizodo Prijateljev je 500 dolarjev (okoli 425 evrov).
9. 5. 2026 | 07:14
07:01
Novice  |  Slovenija
PROMETNA NESREČA

Po 11-urni zapori avtoceste Bratuškova zahteva pojasnila

Na Upravi za varno hrano pojasnjujejo, da postojnske enote med 8. in 11. uro ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti.
Anja Intihar9. 5. 2026 | 07:01
06:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJSKA PREISKAVA

V hišni preiskavi pri Pivki zasegli drogo, tehtnice in skoraj 3000 evrov gotovine: ogrožen naj bi bil tudi petletni otrok

Policisti so med hišno preiskavo zasegli več sumljivih snovi, posebej zaskrbljujoče pa je bilo dejstvo, da naj bi bila droga dostopna tudi petletnemu otroku.
9. 5. 2026 | 06:35
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
STOPIL NA POVSEM DRUGAČEN ODER

Cene Prevc na novih poteh: Zadnji dve leti sem slab mož (Suzy)

onec maja ga tako čaka še ena posebna preizkušnja: z ekipo Radia 1 se bo namesto Mihe Deželaka odpravil na dobrodelno popotovanje po Sloveniji.
Anita Krizmanić9. 5. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki