Umrl je Peter Barbarič, številni se poslavljajo

Umrl je Peter Barbarič, radijski novinar, kritik in urednik, publicist, prevajalec, glasbeni promotor, človek, ki je desetletja premikal meje poslušanja in razumevanja glasbe. Zapisov slovesa je veliko. Njegovi bližnji in kolegi se od njega poslavljajo z ganljivimi besedami, ki dajo vedeti, da jih je nenadna smrt avtorja številnih glasbenih oddaj presenetila. Sociolog in glasbofil Miha Zadnikar se je kolegu poklonil z nizom spominov.

»Na svidenje, Peter Barbarič, sosed izza Bežigrada … Radijski kolega novinar, kritik in urednik, publicist in prevajalec,« je zapisal Zadnikar, ki se ga spomni tudi kot avtorja knjige Okopi slave (Štiri desetletja rock & popa, 1996) in kot nekdanjega agilnega, neutrudnega ter neizprosnega sodelavca Revije Glasbene mladine.

Posebej je poudaril njegovo delo promotorja in organizatorja. »Pero je bil tudi pomemben, široko razgledan glasbeni promotor in organizator, nekaj časa ud pri berlinski založbi Piranha Records. Predano je skrbel, da so ciganske in druge zasedbe z jugoslovanskega juga prestopile lokalne okvire, dosegle nas in Zahod. Silno rad in redno je potoval z avtobusom po Balkanu, še najpogosteje ga je pot zanesla k 'svojim' v Makedonijo.«

Barbarič, diplomirani anglist in sociolog kulture, se je svetu popularne glasbe zapisal leta 1978, ko je začel delati v glasbeni redakciji Radia Študent, kjer je bil urednik glasbene redakcije, pozneje tudi glavni urednik in direktor. Glasbo je vrtel v disku FV, Palmi in klubu K4, kasneje pa je kot programsko-organizacijski vodja K4 stal v središču dogajanja, ki je oblikovalo generacije. Bil je ena ključnih figur prireditev Novi rock in Druga godba.

Tudi na nacionalnem radiu je pustil močan pečat: na Prvem programu Radia Slovenija je (med drugim) sodeloval pri oddaji Etnofonija, kjer so ga navajali kot glasbenega urednika, oddaja pa je posvečena etnoglasbi z izrazitim poudarkom na evropskem etnu, piše Zadnikar.

Zadnikar je objavil tudi fotografijo Delovega fotografa Jožeta Suhadolnika, na kateri sta Barbarič in Lemmy leta 1989 v prostorih Radia Študent, tik pred degustacijo pleterske viljamovke.

Slovo od legende

Ob slovesu se vrstijo odzivi drugih na družbenih omrežjih. Pokojnega Barbariča opisujejo kot redkega kozmopolita v glasbi, nekoga, ki je znal odpirati ušesa za Balkan, Afriko, arabski svet in oddaljene scene, ter kot človeka, od katerega so se mnogi učili:

• »Eden redkih kozmopolitov v glasbi, njegove glasbene opreme na Prvem sem vedno prepoznala. Kolega z Radia Študent, ki je odkrival Gučo, ko je bila še izvirna in nekomercialna, poznavalec Afrike, arabskega sveta, Japoncev, Filipincev. Kdo nam bo odslej razširjal obzorja?! Veliko dobre glasbe za mavrico.«

• »Še ena legenda je odšla, kakšna izguba. Sožalje vsem bližnjim.«

• »Bil je prvi, ki je resno jemal novi heavy metal, potem pa odšel po etno poti.«

• »Adijo, Peter Barbarič, dragi prijatelj muzike in muzikantov!«

• »Na svidenje, Peter Barbarič, legenda Radio Študent 89,3 MHz, odgovorni urednik, avtor številnih oddaj, glasbeni novinar, kritik, avtor bukle Okopi slave, kasneje na ZKP RTV Slo in Radiu Prvi, promotor in mendežer in sodelavec ter kolega ... eden od tistih, od katerih smo se učili v naši generaciji ...«

• »Odšel je Peter Barbarič, velik poznavalec glasbe, tudi nam Kuzlam je na začetku veliko pomagal. Slava mu!«

• »Barbarič je bil moj učitelj za angleščino na SNŠ-ju pol leta. Enkrat nam je dal za kontrolno nalogo za napisat spis z naslovom: She came in through a bathroom window (Vstopila je skozi kopalniško okno.) Ta kulski profesor.«