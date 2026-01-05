Umrl slovenski mislec, bil je dobro poznan tudi v tujini

V starosti 74 let je umrl filozof in profesor Aleš Erjavec, poroča spletno Delo. Ukvarjal se je zlasti z estetiko kot filozofsko disciplino ter teorijo sodobne umetnosti. Na Univerzi v Ljubljani je bil redni profesor za estetiko, poleg tega je bil med pobudniki in ustanovitelji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Kot piše na spletni strani Fakultete za humanistične študije Koper, je med letoma 2002 in 2012 na fakulteti vodil oddelek za kulturne študije ter oblikoval in vodil podiplomski študijski program Filozofija in teorija vizualne kulture. S svojim pedagoškim in raziskovalnim delom je odločilno prispeval k razvoju fakultete in univerze ter zaznamoval številne generacije študentov.

Erjavec se je rodil leta 1951 v Ljubljani, kjer je leta 1987 diplomiral iz filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti. Na Univerzi v Ljubljani je bil redni profesor za estetiko, med drugim pa je bil tudi predsednik Slovenskega društva za estetiko in predsednik Mednarodnega združenja za estetiko. Leta 1998 je v Ljubljani organiziral kongres združenja. Kot gostujoči profesor in mednarodno uveljavljeni teoretik estetike in umetnosti je predaval na številnih univerzah v tujini. V svojih delih se je posvečal vplivom političnih dejavnosti na umetnika, pojem umetnosti in estetike. Med njegovimi knjigami so Ideologija in umetnost modernizma, Estetika in kritična teorija, Estetika in politika modernizma ter Heteronomija umetnosti in avantgard.