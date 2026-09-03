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Umrla cela družina, po mami in očetu še nadarjena glasbenica Ema: »Nisem mogla verjeti, da je to res«

Preiskovalci v Kalabriji še vedno ugotavljajo, zakaj je eksplodiral plin.
Počilo je v torek, 25. avgusta, malo po 20.30. FOTO: Vigili Del Fuoco

Počilo je v torek, 25. avgusta, malo po 20.30. FOTO: Vigili Del Fuoco

Prvi je že na dan eksplozije v bolnišnici umrl Izidor Jamnik. FOTO: Aljaž Uršej

Prvi je že na dan eksplozije v bolnišnici umrl Izidor Jamnik. FOTO: Aljaž Uršej

Rane in opekline so bile prehude tudi za Petro Jamnik Kobolt, dan po tem je umrla še Ema. FOTO: Medgeneracijsko društvo Lučka Koroška

Rane in opekline so bile prehude tudi za Petro Jamnik Kobolt, dan po tem je umrla še Ema. FOTO: Medgeneracijsko društvo Lučka Koroška

Po prvih ugotovitvah, ki sicer še niso dokončno potrjene, je eksplozijo povzročilo puščanje plina. FOTO: Vigili Del Fuoco

Po prvih ugotovitvah, ki sicer še niso dokončno potrjene, je eksplozijo povzročilo puščanje plina. FOTO: Vigili Del Fuoco

Očetu, materi in hčeri se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspelo prebiti do bazena. FOTO: Booking

Očetu, materi in hčeri se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspelo prebiti do bazena. FOTO: Booking

Počilo je v tej kuhinji. FOTO: Booking

Počilo je v tej kuhinji. FOTO: Booking

Počilo je v torek, 25. avgusta, malo po 20.30. FOTO: Vigili Del Fuoco
Prvi je že na dan eksplozije v bolnišnici umrl Izidor Jamnik. FOTO: Aljaž Uršej
Rane in opekline so bile prehude tudi za Petro Jamnik Kobolt, dan po tem je umrla še Ema. FOTO: Medgeneracijsko društvo Lučka Koroška
Po prvih ugotovitvah, ki sicer še niso dokončno potrjene, je eksplozijo povzročilo puščanje plina. FOTO: Vigili Del Fuoco
Očetu, materi in hčeri se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspelo prebiti do bazena. FOTO: Booking
Počilo je v tej kuhinji. FOTO: Booking
Moni Černe
 3. 9. 2026 | 05:00
6:52
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Tragedija, ki je pretresla Slovenijo in Italijo, je včeraj dobila najbolj boleč možen epilog. Uresničilo se je najhujše; deklica Ema, stara komaj 10 let, je v centru za hude opekline v Bariju po osmih dneh izgubila boj za življenje. Z njeno smrtjo se je tragedija družine iz Kotelj, ki je počitnice v Kalabriji spremenila v najhujšo nočno moro, iztekla na najbolj boleč možen način – oče in mama Izidor Jamnik in Petra Jamnik Kobolt ter njuna edinka so umrli. Ema je bila nadarjena glasbenica, igrala je klavir in pela že kot manjša, tudi na javnih prireditvah. Bila je čudovita deklica, pred katero je bilo vse življenje. 

Širila dobroto

Prvi je že na dan eksplozije v bolnišnici umrl Izidor Jamnik. FOTO: Aljaž Uršej
Prvi je že na dan eksplozije v bolnišnici umrl Izidor Jamnik. FOTO: Aljaž Uršej
»Cela družina iz Kotelj je bila krasna, doživela sem jih kot povezano in ubrano družino,« nam je povedala Zmaga Prošt, ustanoviteljica Medgeneracijskega društva Lučka Koroška, ki povezuje različne generacije pri preprečevanju socialne izključenosti, sicer priznana psihologinja, nekdanja direktorica Centra za socialno delo Ravne na Koroškem in predsednica Socialne zbornice Slovenije. Petro je poznala že kot študentko, kasneje pa je ta postala njena naslednica na čelu društva in prevzela tudi organizacijo njegove 30. obletnice. »Ko sem izvedela za tragedijo, nisem mogla verjeti, da je to res – in še danes ne morem,« nam je povedala sogovornica. »Petre se bom spominjala kot srčne, človeške in odgovorne osebe. Bila je preprosta, imela je rada ljudi in ljudje smo imeli radi njo. Pogrešali jo bomo vsi – njeni najbližji, skupnost in v domu, kjer je delala,« je dodala. Petra je bila tudi urednica in avtorica glasila Odsevi, širila je dobroto, optimizem in vero. V okviru društva je nesebično zbirala sredstva za pomoč ljudem v stiski.

Globoko užaloščeni

Od svojega prijatelja Izidorja se je poslovil tudi predsednik Koroškega filatelističnega društva (KFD) Jože Keber, ki je njegovo izgubo označil kot nenadomestljivo. V Filatelistični zvezi Slovenije se ga spominjajo kot vsestranskega filatelista, predanega organizatorja in dobrega tovariša. »Izidor je bil zanesljiv in zaupanja vreden mož, trden, poln idej, planov, optimizma in pogledov v prihodnost. Izguba je velika – za družino, za lokalno okolje, za društvo in širše. Izidor je bil diplomirani inženir elektrotehnike in je vodil poslovalnico podjetja Schrack, d. o. o., v Slovenj Gradcu. Zasebno pa je bil vpet v delovanje več društev, kot so Kolping, planinci …,« so zapisali na svoji spletni strani.

»V Koroškem filatelističnem društvu je bil član 20 let, tajnik društva zadnjih 15 let, komisar zadnjih štirih mednarodnih razstav Maksifil Ravne, na letošnji pa je opravil tudi izpit za nacionalnega sodnika za maksimafilijo in razglednice. Bil je neutrudni razstavljavec na promocijskih razstavah v lokalnem okolju, razstavljal pa je tudi na državnih in mednarodnih razstavah. Zanimale so ga maksimum karte, planinske teme, elektrika in druge tematike, redno pa je pisal tudi v Novo filatelijo. Že vrsto let je bil aktiven v krožku mladih filatelistov na OŠ Koroški jeklarji, podružnica Kotlje, urejal pa je tudi spletno stran www.kfd.si in Facebook stran Koroškega filatelističnega društva,« so se od njega poslovili globoko užaloščeni filatelistični sodelavci in prijatelji.

Žalovanje

Po tridnevnem žalovanju, ki je bilo v Miletu razglašeno od 28. do 30. avgusta, je po Petrini smrti tridnevno žalovanje, od srede do vključno petka, razglasil tudi župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen. Med žalovanjem pa je umrla tudi njuna desetletna hči Ema. »Z najglobljo bolečino sporočamo, da je po tragični izgubi Izidorja Jamnika in njegove soproge Petre Jamnik Kobolt ugasnilo tudi življenje njune hčerke Eme,« so zapisali na občinski spletni strani ter pozvali k pomoči svojcem pri zbiranju sredstev za kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Tragično preminule družine se bodo v Župniji Kotlje spomnili v petek z molitvijo in sveto mašo. »Ob neizmerni izgubi se župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, občinski svet, občinska uprava ter občanke in občani v globokem spoštovanju poklanjamo njegovemu spominu.«

Ema je bila zadnja iz družine, ki se je še oklepala življenja. Njeni starši so zaradi posledic eksplozije plina v jeklenki, do katere je prišlo med pripravljanjem večerje 25. avgusta v zdaj zapečatenem B&B Villa Mery v Miletu, umrli že prej: oče Izidor Jamnik 27. avgusta v bolnišnici v Palermu, mati Petra Jamnik Kobolt pa predvčerajšnjim v Catanii. Tudi deklica je, tako kot starši, utrpela hude opekline, a njene so bile najhujše.

Opekline druge stopnje prizadenejo povrhnjico in del usnjice, medtem ko opekline tretje stopnje uničijo kožo v celotni debelini in lahko segajo tudi v podkožno tkivo. Pri odraslih so življenjsko ogrožajoče že opekline, ki zajemajo več kot 60 do 70 odstotkov telesa, pri otrocih pa je tveganje še večje. Kadar so prizadeti skoraj vsi deli telesa, so možnosti za preživetje majhne: koža izgubi zaščitno funkcijo, telo izgublja ogromne količine tekočine, tveganje za hude okužbe strmo naraste, pogosto pa pride tudi do odpovedi več organov hkrati. Poškodba dihal zaradi vdihavanja vročih plinov ali dima stanje lahko še dodatno poslabša.

Cela družina iz Kotelj je bila krasna, doživela sem jih kot povezano in ubrano družino.

Po Izidorjevi smrti se je na pot odpravil sorodnik družine, da bi bil v oporo Petri in Emi, je povedal župan Mileta Salvatore Fortunato Giordano. A usoda je imela drugačne, še bolj krute načrte. V dobrem tednu dni je eksplozija na jugu Italije vzela življenje celotni družini – sredi počitnic, ki so se jih tako zelo veselili. Želeli so si jih preživeti v krajih, oddaljenih kakšnih 1500 kilometrov od doma, ki so jih prvič videli, preden bi deklica jeseni znova sedla v šolske klopi. A domov se niso vrnili.

»Najbolj delovna, srčna, poštena družina je življenje izgubila na tako krut način, v nepojmljivi tragediji,« so povedali tisti, ki so družino dobro poznali. »Vsak dan sonce zaide, a nikoli ni enak motiv …,« je nekoč zapisal Izidor. Družina, ki je znala v vsakem sončnem zahodu videti nekaj novega, je mnogo prezgodaj sama postala del neba, ki ga bodo tisti, ki so jih imeli radi, odslej gledali drugače – s hvaležnostjo za vsak skupni trenutek in z bolečino, da jih ni več med nami. 

Rane in opekline so bile prehude tudi za Petro Jamnik Kobolt, dan po tem je umrla še Ema. FOTO: Medgeneracijsko društvo Lučka Koroška
Rane in opekline so bile prehude tudi za Petro Jamnik Kobolt, dan po tem je umrla še Ema. FOTO: Medgeneracijsko društvo Lučka Koroška

Očetu, materi in hčeri se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspelo prebiti do bazena. FOTO: Booking
Očetu, materi in hčeri se z gorečimi oblačili in hudo opečenimi telesi uspelo prebiti do bazena. FOTO: Booking

Počilo je v tej kuhinji. FOTO: Booking
Počilo je v tej kuhinji. FOTO: Booking

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