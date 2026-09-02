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Tragedija družine Jamnik Kobolt z Raven: umrla še 10-letna Ema

Po Izidorju Jamniku in njegovi ženi Petri je ugasnilo še življenje njune desetletne hčerke Eme. Ravne na Koroškem žalujejo za vso družino, občina je razglasila tridnevno žalovanje do petka.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images

Slika je simbolična. FOTO: Getty Images

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prav tako prehude. FOTO: Md Lučka

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prav tako prehude. FOTO: Md Lučka

Izidor Jamnik je umrl prvi. FOTO: Aljaž Ursej

Izidor Jamnik je umrl prvi. FOTO: Aljaž Ursej

Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prav tako prehude. FOTO: Md Lučka
Izidor Jamnik je umrl prvi. FOTO: Aljaž Ursej
G. P.
 2. 9. 2026 | 11:42
 2. 9. 2026 | 12:07
3:36
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Tragedija koroške družine, ki jo je minuli teden v Kalabriji prizadela huda eksplozija in požar, je dobila najhujši možni razplet. Po očetu Izidorju Jamniku in materi Petri Jamnik Kobolt je umrla tudi njuna desetletna hčerka Ema. Vest je sporočila Občina Ravne na Koroškem, kjer so pretreseni zaradi izgube celotne družine. »Z najglobljo bolečino sporočamo, da je po tragični izgubi Izidorja Jamnika in njegove žene Petre Jamnik Kobolt ugasnilo tudi življenje njune hčerke Eme,« so zapisali.

Vse se je začelo z družinskimi počitnicami

Družina iz Kotelj se je na počitnice v Kalabrijo odpravila na približno 1500 kilometrov dolgo pot. V torek, 25. avgusta, okoli 20.30 so bili v turističnem apartmaju v kraju Mileto, kjer naj bi se pripravljali na večerjo, ko je odjeknila silovita eksplozija. Prostor je zajel ogenj, nastal je tudi gost dim. Po prvih ugotovitvah je bil verjeten vzrok uhajanje plina. Preiskava dogodka sicer še poteka, objekt pa so preiskovalci zapečatili in tožilstvo je sprožilo kazensko preiskavo. Vsi trije člani družine so utrpeli izjemno hude opekline. Na pomoč sta jim priskočila karabinjerja, ki sta bila nastanjena v istem objektu. Pomagala sta jim iz gorečega apartmaja do bazena, nato pa so jih s helikopterji prepeljali v specializirane bolnišnice za zdravljenje hudih opeklin.

Izidor Jamnik je umrl prvi. FOTO: Aljaž Ursej
Izidor Jamnik je umrl prvi. FOTO: Aljaž Ursej

Izidorja so odpeljali v Palermo, vendar je 27. avgusta zaradi poškodb umrl. Njegova žena Petra, ki je utrpela opekline druge in tretje stopnje na približno 90 odstotkih telesa, je umrla nekaj dni pozneje. Ema je bila ves čas hospitalizirana v Bariju, kjer so se zdravniki borili za njeno življenje.

Zdaj žalujejo za vso družino

Po smrti staršev je občina Ravne na Koroškem že razglasila tridnevno žalovanje. Od srede, 2. septembra, do vključno petka, 4. septembra, bodo zastave na občinskih objektih spuščene na pol droga, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Občina je občanke in občane, javne zavode, društva in druge organizacije pozvala, naj se pridružijo izrazu spoštovanja do družine. Zdaj bo žalovanje še težje, saj je občina potrdila, da je umrla tudi Ema.

»V znak spoštovanja do tragično preminulih ter neomajne solidarnosti z družino Jamnik-Kobolt je v Občini Ravne na Koroškem z današnjim dnem razglašeno tridnevno žalovanje do vključno petka, 4. 9. 2026,« so zapisali.

Ob tragediji so pri Župnijski Karitas Kotlje in Ravne odprli transakcijski račun, na katerem se zbirajo sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Občina je pozvala vse, ki lahko pomagajo, naj stopijo skupaj z družino, ki je v nekaj dneh izgubila vse tri člane.

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prav tako prehude. FOTO: Md Lučka
Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prav tako prehude. FOTO: Md Lučka

V Župniji Kotlje se bodo Izidorja, Petre in Eme spomnili v petek, 4. septembra, z molitvijo ob 17.30 in sveto mašo ob 18. uri. »Ob neizmerni izgubi se župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, občinski svet, občinska uprava ter občanke in občani v globokem spoštovanju poklanjamo njihovemu spominu,« so še sporočili z občine.

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